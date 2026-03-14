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台大就業博覽會上週落幕．但現場幾乎被台積電、ASML、仁寶、台達電等科技巨頭攻佔，職缺幾乎是研發與製程工程師，讓不少走進博覽會的文組學生感慨，專業似乎在這裡毫無用武之地。更有人在社群自嘲文組學生開始審視自己的決定， 面試心得分享平台「面試趣」指出，現場與實務的落差含著不同的產業邏輯。「太棒了是台大的就業博覽會耶！理組學生可以開始物色適合的公司，文組學生可以開始審視自己做過的決定。」台大就業博覽會正式登場，社群平台 Threads一篇自嘲點出了「文理分明」的求職焦慮。「面試趣」最新統計，台大畢業校友雖有43%流向資訊科技產業，但仍有超過半數分布在民生服務、文教傳播與工商服務等領域。再者，流向科技業的台大校友，並非人人都是工程師，例如產品經理需要將「客戶模糊的語言」轉化為「工程師聽得懂的開發需求」。 而PM、行銷、採購等職缺，在博覽會不是展示重點，但只要主動詢問，就能找到隱藏職缺。職缺分布不等於校友流向。面試趣指出，博覽會看起來被科技業壟斷，主因在招募模式的差異。科技業如台積電單一業年度招募量動輒8,000人，校園招募很有效率。金融、零售與媒體業，職缺相對少且精，更傾向官網申請、獵頭推薦、菁英計畫，在校園博覽會能見度較低。面試趣專家表示，文組不需要於轉行當工程師，但在專業基礎上加強 AI更有競爭力。以參加台大就博會的台新新光金控為例，儲備菁英計畫今年特別新增「AI 暨數據科學組」，正是看中具備金融專業與數據解讀能力的跨領域人才。台大就業博覽會的「理組狂熱」反映了科技業搶人的現況，但不代表文組職缺消失。「面試趣」專家呼籲，文組學生不必陷入選錯系的焦慮，而是應結合專業與 AI 工具，尋找自己的藍海。