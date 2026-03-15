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韓國代表隊在14日的 2026 年世界棒球經典賽2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰中，以0：10慘遭多明尼加提前扣倒。然而，除了場上的慘敗，一段韓國球員在賽前「瞻仰」對手練球的影片在網路上瘋傳，引發大批球迷與外媒的毒舌批評，直言韓國隊根本是「未戰先敗」。美國 WBC 知名播客節目主持人斯普拉德林（Shawn Spradling）在社群平台 X（原推特）發布了一段影片，標題為「今晚賽前看著多明尼加打擊練習的韓國隊」。影片中清楚可見，大批韓國球員聚集在右外野界外區，像極了追星的小球迷，所有人屏息凝神地盯著多明尼加球星索托（Juan Soto）等人展現怪力。這一幕引發國外球迷強烈抨擊。不少人在社群上開酸：「他們在比賽前就已經變成多明尼加的粉絲了，這就是為什麼會輸」、「那一刻他們大概就知道自己死定了」。這段畫面也讓日本媒體與球迷紛紛想起去年經典賽決賽前，日本隊靈魂人物大谷翔平（Shohei Ohtani）在休息室留下的傳奇名言：「今天只有這一天，不要去仰慕對手……仰慕就無法超越。」日本球迷紛紛在影片下留言嘲諷：「看來韓國隊無法停止仰慕啊」、「大谷的告誡言猶在耳，韓國隊卻在現場辦起粉絲見面會」。更有外媒辛辣評價，韓國隊這種「未戰先怯」的行為顯得太過自以為是，甚至表現得像是已經放棄競爭。面對網路上排山倒海的批評，韓國媒體大多選擇保持沉默，但韓國國內球界已出現檢討聲浪。評論指出，雖然多明尼加確實星光熠熠，但作為國家代表隊，在決賽層級的賽事前表現出「羨慕」與「讚嘆」的眼神，對於團隊士氣與威懾力無疑是重大的打擊。這場比賽最終以10分差提前收場，韓國隊在場外的「追星表現」與場上的「潰敗結果」被連結在一起，成為本屆經典賽的一大笑柄。