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台南市安南區14日下午發生一起駭人的工安意外，一名25歲越南籍阮姓移工在機械加工廠進行吊掛作業時，疑似因吸盤式吊具未固定妥當，導致沉重鋼板從約兩層樓高處墜落。阮男閃避不及，頭部遭鋼板重擊，當場死亡。還原事發經過，當時阮男使用2台吸盤式吊具吊掛鋼板，準備進行銑床相關作業。不料鋼板在升至平台上方、約兩層樓高度時，突然脫離吸盤束縛並向下墜落。位於吊掛物下方的阮男來不及閃避，鋼板直接砸中其頭部，當場血流不止。工廠同事目擊後立即通報119求救，消防局於下午3時23分接獲報案後，派遣安和分隊救護車及警消人員前往救援。救護人員到場後發現阮男頭部重創，呈現開放性骨折且已失去生命跡象，確認明顯死亡，因此未送醫治療。勞動部職安署南區職業安全衛生中心接獲通報後，已派員前往現場實施勞動檢查。初步認定事業單位在吊掛作業時未採取防止吊掛物掉落的必要安全設備與措施，導致事故發生，目前已勒令現場停工改善，待公司提出復工計畫並經審查確認無安全疑慮後，方可復工。