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▲白鳥華子這張表演側拍照引起網路熱議。（圖／白鳥華子IG@lumiday_haruko）

▲▼白鳥華子是去年剛出道的新人，作品不多。（圖／白鳥華子IG@lumiday_haruko）

日本新人偶像女團LumiDay成員白鳥華子，近日在社群平台放上一張舉辦演唱會時的側拍照，配文寫下「擁有甜美笑容的偶像」，吸引超過20萬瀏覽次數，有網友認為白鳥華子長相神似女神新垣結衣，還有人懷疑是AI生成的美女，掀起熱議。白鳥華子在X、IG上傳之前公開演出時的側拍照，只見她留著俐落短髮，戴著銀色髮箍，身穿在團體內的代表色、淺藍色的舞台裝，雙手握著麥克風，綻放露齒笑容，精緻五官相當可人，尤其那道迷人的笑靨讓人過目難忘。許多看到該張照片的網友議論紛紛，「太美了」、「超級可愛」、「笑容真的很好看」、「這是AI嗎」、「很有殺傷力的笑容」、「長得好像新垣結衣」，不過也有人認為白鳥華子確實長得可愛，但完全不像新垣結衣。據了解，白鳥華子2003年8月2日出生於東京，今年22歲，她所屬的團體LumiDay去年9月才出道，得知自己的照片引發廣大迴響，白鳥華子發文表示「看到這麼多訊息我太開心了」、「謝謝在這張照片裡發現我的人」。