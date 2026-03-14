台北捷運忠孝復興站14日下午爆發衝突，一名男子在車廂內翹腳並大聲說話，引發其他乘客不滿。女子在列車抵站時上前反映，雙方爆發口角，後方乘客因無法下車，一怒之下將男子推下車廂，進而演變成肢體拉扯衝突。警方獲報後到場處理，並將涉事兩名男子帶回調查。

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事發於下午1時40分，新生南路派出所接獲報案，指稱忠孝復興捷運站內發生乘客糾紛。原來是28歲廖姓男子與36歲趙姓女子發生衝突，當時兩人都搭乘從木柵往南港方向行駛的文湖線列車。由於廖男在車廂內翹腳且大聲講話，引發趙女不滿，趙女在列車抵達忠孝復興站時向對方反映，雙方因此發生口角。

當兩人在車廂門口爭執時，沒想到卻發生案外案，後方61歲唐姓男子因無法順利下車，一時情緒不滿將廖男推出車廂外，進而演變為兩名男子之間的肢體拉扯衝突。

警方到場後立即將三方區隔並帶回釐清狀況。雖然廖男與唐男彼此未提出告訴，但警方仍依社會秩序維護法第87條第1項「加暴行於人」規定，將兩人移送台北地方法院簡易庭裁處。

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