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台中市豐原區13日晚間發生一起情殺命案，一名傅姓男子與紀姓女友談分手時爆發激烈爭執，傅男情緒失控持鐮刀割傷紀女頸部，導致對方大量失血。犯案後傅男並未將重傷的紀女送往醫院，反而開車載她前往派出所投案，紀女送醫搶救後仍宣告不治。檢方複訊後依殺人罪向法院聲請羈押，法院稍早裁定羈押。據了解，傅男與紀女相差20歲，兩人雖交往十多年，但因價值觀與生活習慣不同，時常發生爭執。13日晚間兩人相約談分手，傅男開車載紀女往豐原方向行駛，並將車停在一處空地。過程中紀女提出分手，傅男不願接受，情緒激動之下抽出預藏刀具，朝紀女頸部劃去，造成對方頸部重創、當場血流如注。犯案後傅男未逃逸，也未第一時間將紀女送醫，而是開車將她載往派出所投案。警方到場時發現紀女已無呼吸心跳，緊急將她送醫搶救，但因傷勢過重、失血過多仍宣告不治。傅男則被警方當場逮捕。警方未進行夜間偵訊，直到隔日上午才製作筆錄。傅男14日上午依殺人罪移送台中地檢署複訊時神情恍惚，面對媒體提問未多作回應。檢警14日也在台中殯儀館進行相驗，紀女的養母、兒子等多名親友到場，神情悲痛。初步發現紀女嘴部有多處瘀傷，致命傷主要在頸部，已安排16日進行電腦斷層檢查，並預計18日解剖，以釐清確切死因。另外，傅男過去曾捲入2004年震驚全國的「耕讀園槍擊案」。當時雙方為爭奪賭場與特種行業地盤相約談判，爆發槍擊造成3死2傷，傅男當年也是傷者之一，腹部中彈後送醫撿回一命。不料事隔22年，傅男又捲入持刀殺害女友的命案。