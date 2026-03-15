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台中市豐原區13日發生一起情殺案，42歲紀姓女子遭交往多年的傅姓男友殺害。紀女家屬得知噩耗後悲痛不已，14日下午2時30分重返案發現場舉行招魂儀式，由紀女的兒子擔任主招。在法師引導下，他向母親呼喚「請媽媽不要害怕」，隨後擲筊竟一次就獲得聖筊，讓在場禮儀人員直呼相當罕見。據了解，當天到場的家屬包括紀女的兒子、姑姑以及養母等人。紀女28歲的兒子在法師引導下，向母親喊話：「家人都有到場，請媽媽不要擔心、不要害怕，跟我們回殯儀館。」語畢後隨即擲筊，沒想到第一次就出現象徵同意的「聖筊」。對此，現場禮儀人員表示，若是兇殺命案，因死者可能懷有極大的怨恨或冤屈，通常需要多次溝通才能完成招魂儀式，「很少看到兇殺案能一次就聖筊，這代表死者可能感受到家人的守護，不願讓孩子在現場等太久。」至於案件經過，警方調查，65歲傅姓男子與42歲紀姓女子交往十多年，近來因經濟與生活壓力時常爭吵。13日晚間兩人在豐勢路二段自來水廠附近空地車內談分手時爆發口角，傅男情緒失控持刀割傷紀女頸部，造成大量失血。傅男犯案後並未逃逸，反而開車載著紀女行駛約3公里到翁子派出所投案。警方到場時發現紀女已無呼吸心跳，雖緊急送醫搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。