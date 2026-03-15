我是廣告 請繼續往下閱讀

哈爾克島在哪裡？

為什麼哈爾克島對伊朗如此重要？

為什麼美國沒有攻擊島上石油設施？

若哈爾克島石油設施遭攻擊會產生什麼影響？

哈爾克島過去也曾是戰爭襲擊目標

伊朗官方揚言反擊

美國總統川普昨日表示，美軍已對伊朗外海的哈爾克島（Kharg Island）發動轟炸，川普宣稱暫時放過島上的石油基礎設施，但如果伊朗或其他勢力採取任何行動干擾船隻安全通過荷姆茲海峽，他將重新考慮這項決定。為何美軍要打擊這座小島？這座小島擁有一座重要的石油碼頭，被視為伊朗經濟的「生命線」，重要性與地理位置一次看。根據CBS與BBC報導，哈爾克島是一座位於波斯灣北部珊瑚島，距離伊朗海岸僅約15海里，約在荷姆茲海峽以北約400多公里處；整座島長約5英里，幾十年來，這裡一直是伊朗的主要石油出口碼頭，處理了伊朗85%至95%的原油出口。儘管哈爾克島面積不大，卻是伊朗最關鍵的能源基礎設施之一。美國若攻擊這座位於波斯灣北部的小島，就如同直接掐住伊朗經濟的「頸動脈」。伊朗約90%的原油都經由島上的石油終端出口，原油透過管線從伊朗本土輸送到該處。此外，最大可載運約8500萬加侖石油的大型油輪，也能直接停靠在島上的碼頭裝載原油。由於島嶼附近水域較深，不像伊朗本土海岸較淺，因此適合大型油輪停泊。油輪之後會沿著波斯灣南下，經過荷姆茲海峽運往伊朗石油的主要買家中國，油輪在駛往波斯灣和荷姆茲海峽之前，都會在島上裝載石油。如果島上的石油設施被摧毀，伊朗的石油出口能力幾乎會立即崩潰。這座島也為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）提供了大量收入來源。路透則引述美國投資銀行摩根大通的報告提到，在美以聯軍空襲伊朗前的幾週，哈爾克島的出口量飆升至接近歷史最高水準。哈爾克油田的儲存能力估計約為3000萬桶，據全球貿易分析公司 Kpler 稱，目前該油田儲存約1800萬桶原油。BBC指出，若對島上的石油基礎設施採取軍事行動，將對伊朗造成極其嚴重的打擊。但這同時也會使衝突大幅升級。此舉很可能讓全球油價飆升，並可能促使伊朗攻擊整個中東地區更多石油設施。伊朗目前仍有能力向海灣阿拉伯鄰國以及航行船隻發射大量低成本攻擊型無人機。軍事分析人士、前英國陸軍軍官克朗普（Justin Crump）表示，這次轟炸是川普試圖阻止伊朗進一步升級衝突的方式。「川普一方面展示出某種克制，但同時也在暗示，如果攻擊石油設施，他可以對伊斯蘭革命衛隊造成更嚴厲的打擊。」克朗普也指出，攻擊哈爾克島的石油設施將會「非常棘手」，因為這會長期摧毀伊朗的經濟命脈。根據CNN報導，全球貿易分析公司Kpler資深原油分析師Muyu Xu表示，如果哈爾課島的石油設施遭到攻擊，伊朗可能需要數月甚至一年以上的時間才能重建。她研判，作為伊朗石油的主要買家，中國可能會受到最大的影響。她補充說，「他們（伊朗）仍然面臨西方的制裁，無法真正獲得足夠的資金、技術和專業知識，重建對他們來說將非常困難。」CNN引述退役美軍准將基米特（Mark Kimmitt）的看法提到，如果這些石油基礎設施成為攻擊目標，伊朗將會攻擊中東的其他基礎設施，屆時國際油價可能出現劇烈波動。這並非哈爾格島首次成為戰爭中心，在1980年代的兩伊戰爭期間，伊拉克總統海珊曾派遣戰鬥機多次轟炸該島，企圖切斷伊朗的石油收入。島上的設施遭到嚴重破壞，但伊朗不斷修復，石油出口得以持續。美國中央司令部表示，美軍已打擊哈爾克島上超過90個伊朗軍事目標，同時保留了石油設施。強調行動摧毀了海軍水雷儲存設施、飛彈彈藥庫以及多個軍事據點。伊朗國營媒體則報導稱，島上的石油設施沒有受到任何損害。半官方的法爾斯通訊社表示，美軍攻擊的目標包括防空系統、海軍基地、機場控制塔與直升機機庫。伊朗南部布什爾省副省長賈哈尼安（Ehsan Jahanian）表示，「這次攻擊沒有造成軍人、石油公司員工或島上居民傷亡，各部門仍在正常運作」；他還表示，哈爾克島的石油出口完全正常進行，島上企業的運作也沒有中斷。在襲擊之後，伊朗軍方警告稱，如果其能源設施遭到攻擊，與美國合作的企業所屬石油與能源基礎設施將「立即被摧毀並化為灰燼」。