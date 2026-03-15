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▲陳傑憲（左3）扮成美少女戰士，與其他藝人們嗨跳應援曲。（圖／翻攝自台視新聞 TTV NEWS YouTube）

金倒永砲轟台灣成焦點 女裝熱舞影片再被挖出

▲金倒永（如圖）在WBC球場上殺氣十足，私下則是可愛迷弟，最愛女團NewJeans，還曾穿女裝唱跳，更許願想看女神Hanni開球。（圖／MBCentertainment YouTube）

陳傑憲帶傷上陣圈粉 扮「美少女戰士」跳應援被翻出

▲陳傑憲曾在節目中扮成「美少女戰士」，還開心大跳應援曲，片段流出令眾人笑翻。（圖／翻攝自台視新聞 TTV NEWS YouTube）

全能表現引熱議 球迷讚「藝人級魅力」

2026年世界棒球經典賽（WBC）話題持續延燒，球員場上的表現不僅成為焦點，過往在節目或社群上的趣味畫面也被網友重新挖出，其中韓國隊新星金倒永因在比賽中擊出關鍵全壘打與長打攻勢受到關注，而台灣隊長陳傑憲則憑藉出色表現與高顏值圈粉無數，隨著討論熱度攀升，2人過去的「綜藝黑歷史」也接連被翻出，在社群平台掀起另一波話題。金倒永穿女裝大跳〈藍色珊瑚礁〉以及陳傑憲扮成「美少女戰士」跳應援等黑歷史都被粉絲翻出。韓國隊球員金倒永在本屆經典賽期間曾擊出兩分全壘打，並敲出深遠外野安打，對台灣隊造成威脅，也讓他的名字迅速被球迷記住，不過在比賽結束後，網路上開始流傳他過去參與活動時的影片，畫面中他身穿女裝大跳舞蹈，模樣相當搞笑。金倒永身穿長裙、頭戴假髮重險NewJeans Hanni在日本演唱會上跳的〈藍色珊瑚礁〉，影片被重新後置上傳後甚至引來本人親自用中文留言：「請下架！」這段影片被球迷重新分享後迅速在社群平台傳開，不少網友笑稱原本只記得他的打擊實力，現在卻被這段影片「重新認識」。另一方面，「台灣隊長」陳傑憲在本屆賽事同樣吸引大量關注，他不僅在12強決賽轟出關鍵三分全壘打，幫助台灣隊奪下冠軍，更在經典賽期間帶著骨折手指上場代跑，最終跑回關鍵得分，拚勁十足的表現讓球迷印象深刻，加上俊俏外型與穩定表現，他也迅速在網路上累積人氣，成為不少球迷眼中的新一代棒球男神。隨著討論聲量增加，陳傑憲過去參加綜藝節目的片段也被翻出，臉書粉專「台視時光機」曾分享他在2022年出演《綜藝三國智》的畫面，只見他與哈孝遠、王少偉、無尊、花花等藝人一起扮成「美少女戰士」，在節目中大跳統一獅應援曲《統一尚勇》，畫面中他完全不顧形象投入表演，讓節目效果十足，也讓不少觀眾直呼毫無違和感。除了搞笑舞蹈橋段外，陳傑憲在節目中還展現出精準的飛鏢技巧，幾乎每次都能命中目標，被現場藝人笑稱是「夜市小王子」，如今隨著他在國際賽事中的表現受到肯定，過去的節目片段也再次被拿出來討論。許多網友留言表示，「隊長根本明星臉」、「真的太可愛了」、「完全是全方位藝人體質」，甚至有人笑說，現在若要邀請陳傑憲上節目，恐怕得排到很久之後。