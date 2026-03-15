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▲羅培茲表示：「首先大谷會對上蘇亞瑞茲，若蘇亞瑞茲能投滿4到5局，大谷第二個打席還是會對上左投。日本隊肯定知道我們牛棚裡還有5名左投隨時待命，他們應該早有心理準備。」（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）八強生死戰，日本隊今（15）日將與委內瑞拉正面交鋒。賽前，委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）在官方記者會上大玩心理戰，針對外界最關注的「如何封鎖大谷翔平」，他先是開了輕鬆的玩笑表示：「可以賽後再回答嗎？」隨後直接亮牌表示，將動用陣中多達5名左投的優勢，全力圍剿這名大聯盟巨星。當被媒體問及是否會以左投作為封鎖大谷的核心策略時，羅培茲先是開玩笑地說：「這個問題我可以賽後再回答嗎？因為我也不知道比賽會發生什麼事。」但他隨即收起笑容，透露了今日委內瑞拉的戰略佈局。委內瑞拉今日派出效力紅襪隊的蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）先發，他在去年大聯盟季後賽曾讓大谷翔平3打數無安打，生涯對戰也只讓大谷擊出1支安打。羅培茲表示：「首先大谷會對上蘇亞瑞茲，若蘇亞瑞茲能投滿4到5局，大谷第二個打席還是會對上左投。日本隊肯定知道我們牛棚裡還有5名左投隨時待命，他們應該早有心理準備。」儘管針對大谷排出了「左投海」，但羅培茲強調日本隊打線絕非「一人球隊」。他回憶起過去在世界棒球12強賽帶隊交手日本隊的經驗，「當時大谷不在陣中，我告訴球員絕對不能被某位主力擊敗，結果我們確實守住了他，卻被他後面的打者重創，接著再下一個打者又敲出二壘安打。」羅培茲感嘆，日本隊打線深度極深，任何一個打席稍有鬆懈都會付出代價，「大谷固然是名字特別響亮的存在，但我們必須對每一位打者都保持高度警戒。」