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▲巫啓賢（左）與女兒（右）在舞台上相擁。（圖／安可娛樂提供）

神祕黑衣人衝上台 原來是女兒驚喜現身

女兒虧老爸「怎麼沒哭」 父女互動笑翻全場

63歲金曲歌王巫啟賢睽違多年再度在台灣舉辦大型演唱會，14日登上台北流行音樂中心開唱，吸引大批歌迷到場支持。當晚演出氣氛熱烈，他在演唱經典歌曲〈思念誰〉後，現場卻突然出現意外插曲。一名全身穿著黑色服裝的女子突然衝上舞台，從背後抱住巫啟賢，突如其來的舉動讓他嚇得當場尖叫，全場觀眾也一度錯愕。真相曝光後，原來是巫啓賢26歲女兒巫詠歡特地從國外飛回來為爸爸站台，讓台下歌迷都笑翻。當時巫啟賢正在台上與歌迷互動，舞台燈光聚焦在他身上，未料一名黑衣女子突然快步衝上舞台，從背後緊緊抱住他，巫啟賢毫無防備，被這突襲式的「熊抱」嚇了一大跳，甚至忍不住驚叫出聲，現場觀眾也一度以為發生突發狀況，氣氛瞬間緊張。不過當巫啟賢轉頭看清來人身分後，表情立刻從驚嚇轉為驚喜。原來這名黑衣女子並非陌生人，而是巫啟賢26歲的大女兒巫詠歡，她目前在美國求學，這次特地秘密返台計畫在父親演唱會上給他一個驚喜，當巫啟賢發現女兒突然出現在舞台上時，整個人又驚又喜，一度說不出話來，父女倆在台上互動溫馨，也讓現場觀眾報以熱烈掌聲。看到父親被嚇到的反應，巫詠歡也忍不住開玩笑說：「你怎麼沒有哭一下？」巫啟賢則笑著回應，表示自己其實在演唱會過程中已經感動落淚很多次。巫詠歡接著又打趣說：「還是你覺得我為什麼花這麼多錢提早回來？」幽默互動讓全場笑聲不斷。巫詠歡隨後也向父親表達心意，表示這次回來就是想親口告訴爸爸：「你是我們的驕傲，我們以你為榮，我們愛你。」這番話讓巫啟賢感動不已，忍不住連續親吻女兒的額頭與臉頰，當女兒下台後，他仍沉浸在喜悅之中，笑說這個驚喜「代價不小」，因為近期國際局勢影響機票價格昂貴，幽默發言再次逗樂全場。