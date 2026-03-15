曾兩度奪得經典賽亞軍的傳統強權波多黎各，今（1）日在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰中踢到鐵板。面對黑馬義大利隊，波多黎各雖然一路苦追，最終仍以6：8敗北，遺憾止步八強。日媒《體育報知》特別點名隊中明星三壘手阿雷納多（Nolan Arenado）表現低迷，成為球隊出局的戰犯之一。
轉籍未帶來強大戰力 關鍵時刻連吞三振
現年34歲的阿雷納多效力於大聯盟亞利桑那響尾蛇隊，生涯累積高達353支全壘打。上屆經典賽他代表美國隊出賽，本屆則選擇回歸母親祖籍地波多黎各，被視為波國本屆賽事的「最大補強」。然而，這位明星重砲今日在進攻端完全熄火，全場5打數僅靠一支內野安打上壘。
日媒報導指出，阿雷納多今日多次在球隊急需建樹時鎩羽而歸：首局在球隊領先時吞下三振；第7局球隊落後6分、二壘有人的關鍵時刻再度被三振；而在比賽最後關頭，波多黎各追至僅剩2分差且二壘有人，只要一支全壘打就能追平比分，全場氣氛沸騰之際，阿雷納多卻擊出三壘方向滾地球出局，未能帶動逆轉奇蹟。
數據慘淡！五戰全壘打掛零
總計阿雷納多在本屆經典賽的5場比賽中，19打數僅敲出4支安打，打擊率為低迷的2成11，最令球迷失望的是，被寄予厚望的長打威力完全沒發揮，最終全壘打數以「0」收場。
義大利挺進四強 波多黎各黃金一代謝幕？
反觀義大利隊展現極強韌性，在八強戰中展現效率進攻與穩定防守，最終成功守住勝果晉級四強。波多黎各這支星光熠熠的軍團，在核心強打集體低迷的情況下，不得不提前結束這趟邁阿密之旅，也讓不少期待看到阿雷納多再次展現明星風采的球迷感到無比惋惜。
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現年34歲的阿雷納多效力於大聯盟亞利桑那響尾蛇隊，生涯累積高達353支全壘打。上屆經典賽他代表美國隊出賽，本屆則選擇回歸母親祖籍地波多黎各，被視為波國本屆賽事的「最大補強」。然而，這位明星重砲今日在進攻端完全熄火，全場5打數僅靠一支內野安打上壘。
日媒報導指出，阿雷納多今日多次在球隊急需建樹時鎩羽而歸：首局在球隊領先時吞下三振；第7局球隊落後6分、二壘有人的關鍵時刻再度被三振；而在比賽最後關頭，波多黎各追至僅剩2分差且二壘有人，只要一支全壘打就能追平比分，全場氣氛沸騰之際，阿雷納多卻擊出三壘方向滾地球出局，未能帶動逆轉奇蹟。
數據慘淡！五戰全壘打掛零
總計阿雷納多在本屆經典賽的5場比賽中，19打數僅敲出4支安打，打擊率為低迷的2成11，最令球迷失望的是，被寄予厚望的長打威力完全沒發揮，最終全壘打數以「0」收場。
義大利挺進四強 波多黎各黃金一代謝幕？
反觀義大利隊展現極強韌性，在八強戰中展現效率進攻與穩定防守，最終成功守住勝果晉級四強。波多黎各這支星光熠熠的軍團，在核心強打集體低迷的情況下，不得不提前結束這趟邁阿密之旅，也讓不少期待看到阿雷納多再次展現明星風采的球迷感到無比惋惜。