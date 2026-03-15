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在美國闖進世界棒球經典賽（World Baseball Classic）四強後，傳奇左投克萊頓·克蕭（Clayton Kershaw）確定卸下選手戰袍，變成球迷身份到場為美國隊加油。原先美國隊表示會以雙城王牌投手萊恩（Joe Ryan）替補進入，但昨日美國總教練迪羅薩（Mark DeRosa）表示：將由藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）加入，萊恩確定無緣代表美國隊出賽，將持續牛在雙城春訓。根據大聯盟官網指出，萊恩昨日進行牛棚練投，為了確保美國隊晉級後，他能夠做好上場的準備，但美國隊似乎僅能讓他擔任後援投手，美國隊需要四強決賽都能上場的投手，因此選擇霍夫曼。萊恩春訓因下背部發炎缺席17天後僅有1次實戰出賽，雙城總教練薛爾頓（Derek Shelton）表示：已經規劃好接下來春訓的先發投手，預計萊恩會在明天對海盜擔任先發，接著再投一場春訓後，剛好銜接上對金鶯的開幕戰。霍夫曼2025年為多倫多藍鳥出戰的首年，就出賽全聯盟最多的59場比賽，合計33次救援成功，讓他成為球隊的中流砥柱。這位擁有十年大聯盟資歷的選手，曾效力於科羅拉多洛磯隊、辛辛那提紅人隊和費城費城人隊，並曾在2024年入選費城人隊的全明星陣容。