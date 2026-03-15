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▲碧昂絲（右）個人的財產固然不及泰勒絲，但老公傑斯（左）又比泰勒絲更富有，讓他們成為樂壇財力最雄厚的夫妻。（圖／美聯社／達志影像）

▲史蒂芬史匹柏今年蟬聯美國最富有的名人冠軍，身家達台幣2286億。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲是美國樂壇的超級票房金雞母，帶來的經濟效益甚至媲美某些國家的GDP。（圖／美聯社／達志影像）

美國流行樂壇天后泰勒絲的吸金威力還在持續上揚！根據《富比世》公布的最新年度名人富豪排行榜，與2023年相比，她在短短3年內財富直接翻倍，不僅由去年的第9名連升兩級、爬至名人富豪排行榜第7名，更穩坐「全球最富有女歌手」冠軍寶座，把前輩樂壇女王碧昂絲狠狠甩在身後。36歲的泰勒絲也是上榜的22位名人富豪中最年輕的代表，她超強的「鈔能力」主要歸功於其現象級的《時代巡迴演唱會》，加上重錄專輯計畫獲得巨大成功，才能讓她的財富呈噴射式成長，飆到20億美元的驚人數字。相較於同樣身為天后的碧昂絲，雖然身家也高達10億美元（約322億台幣），表現已相當驚人，但面對泰勒絲如日中天的氣勢，仍略遜一籌，讓出最富有女歌手的寶座。雖然泰勒絲憑藉全球巡迴演唱會及驚人的唱片銷量，在女歌手領域內已經無可匹敵，可是相比男性歌手，還是有人把她壓下來：碧昂絲的另一半、美國唱片大亨傑斯，今年身家據《富比世》估計為28億美元（約901億台幣901億台幣），是男歌手最有錢冠軍。他和碧昂絲這對銀色夫妻檔合計身家超過38億美元（約1223台幣），展現了流行音樂與商業投資結合的驚人實力，持續在演藝界財富榜名列前茅。值得關注的是，雖然泰勒絲在歌手中排名極高，但今年全球最富有的演藝界名人，依然由美國巨導史蒂芬史匹柏蟬聯龍頭。這位影壇傳奇透過經典電影版權與主題樂園的分紅，累積身家已高達71億美元（約2286億台幣），超過3個泰勒絲。而他的超級好友、《星際大戰》原創喬治盧卡斯也不遑多讓，財產達52億美元（約1674億台幣）名列亞軍。反而《鐵達尼號》、《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆，身家11億美元（約354億台幣），明顯不及。泰勒絲此次身家暴漲，再次證明了她「人體印鈔機」的封號實至名歸。隨著她持續拓展音樂版圖與品牌價值，外界都在關注這位「20億美元天后」的吸金神話是否還會繼續改寫紀錄。