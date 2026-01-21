我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫的員工年終獎金可達上百萬。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

周杰倫公司福利天花板 泰勒絲花62億寵員工

▲泰勒絲霸氣包出62億台幣紅包犒賞員工，讓員工打開信封時直呼：「快昏倒了。」（圖／翻攝自泰勒絲IG@taylorswift）

陳奕迅用金幣說謝謝 GD浪漫犒賞舞者

在高度競爭、節奏飛快的演藝產業中，幕後工作人員往往承擔高強度工時與壓力，卻鮮少站在鎂光燈前，然而近年來演藝圈卻陸續出現「敢給、會給、捨得給」的老闆型藝人，選擇將龐大收益實質回饋給團隊，讓外界重新思考成功的定義。這些案例不僅打破「紅的是藝人，苦的是員工」的刻板印象，也成為圈內津津樂道的標竿。其中周杰倫員工年終可達百萬、泰勒絲豪撒62億獎金等事蹟，都在演藝圈中蔚為佳話。華語天王 周杰倫 創立的杰威爾音樂，長年被視為演藝圈中的「幸福企業」，除了不時安排員工海外旅遊、犒賞團隊之外，更屢次傳出年終獎金水準驚人，部分核心幕僚甚至能領到數十萬、上百萬元的年終獎金，對不少圈內人而言，這樣的待遇已遠高於同業平均，也讓杰威爾成為不少幕後人員心中的夢幻公司。若要談到真正刷新天花板的案例，西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）幾乎無人能及，她的《The Eras Tour》世界巡迴演唱會創下史詩級票房後，選擇一次性發出高達1.97億美元、約新台幣62億元的獎金給巡演工作人員，涵蓋司機、舞台技術、燈光音控等各個崗位，消息曝光後多名團隊成員激動落淚，也讓外界見識到什麼叫「紅到頂點，卻不忘身邊的人」。華語歌王陳奕迅則以溫暖而細膩的方式感謝團隊，歷時3年、跑遍多國的《Fear and Dreams》世界巡演畫下句點後，他自掏腰包打造純金與鉑金紀念幣，贈送給全程參與的工作夥伴，從核心成員到後勤團隊每個人都能收到專屬紀念，象徵這趟旅程不是一個人的舞台，而是一整群人的成果。韓流天王G-Dragon（權志龍）則選擇以極具個人風格的方式回饋舞者，巡演結束後他準備結合個人品牌與高端珠寶的雛菊項鍊，親手送給每一位舞者，這份禮物不只是昂貴，更象徵尊重與感謝，也讓許多舞者感動表示：「這不是工作，是被珍惜。」在高壓產業中，這樣的心意格外難得。