樂壇天后泰勒絲就是狂？《紐約郵報》八卦版稱她與未婚夫崔維斯凱爾西的婚期定在明（2026）年6月13日，還為了確保能拿下自己最滿意的場地—豪華海濱度假酒店「海洋之家」舉辦婚禮，不惜砸大錢給原先在當天該處要結婚的另一位新娘，請對方改期。對此，海洋之家的行銷主管已否認，表明：「當客戶訂下我們的場地，彼此之間就有了同意與承諾，我們不會允許這種事發生。」
泰勒絲沒辦法砸錢擠走別人 婚宴場地強調客戶第一
根據專門報導明星與名流八卦的TMZ，泰勒絲就算財產高達16億美元（約合台幣500億），高興砸多少錢買下別的新娘原定婚期的場地，海洋之家都不會答應這麼做，所以她的婚期若真的敲定在2026年6月13日，極可能是在別人訂場地之前就先協調好。
對此，海洋之家的人員也保持專業，並沒有透露泰勒絲是否真的當天要在他們那兒辦婚宴。報導也提過，6月13日這個日期對於泰勒絲有象徵意義，因為她很迷信對於歐美大多數人算是不吉利的13，卻是她的幸運數字，不僅她自己在12月13日出生，她的首張專輯在13週內就獲得金唱片認證，第一首排行榜冠軍歌曲也有13秒的前奏。
6月13日婚期有意義 泰勒絲相中超高級飯店辦婚禮
種種巧合讓她對於13的幸運力量深信不疑，再加上2026年6月13日是全年度唯一落在星期六的13日，是最她能邀來親友一起同樂的日期，若是沒把握這一天，只能再延一年出嫁，當然要想盡辦法敲定這個日子。
泰勒絲相中的海洋之家，是一棟外觀看來古色古香，內裝高雅、溫馨的一流飯店，獲得AAA 5鑽大獎，不僅環境舒適、附近的風光優美，還有客製化的貼心服務，當然價格也不會太便宜，不同房型一晚費用從台幣2萬到31萬都有，以泰勒絲的財富，包下多間房、讓來參加婚禮的親友入住休息，絕對不是問題，先決條件就是要先拿下該飯店婚宴場所在6月13日的檔期。
資料來源：Ocean House RI
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據專門報導明星與名流八卦的TMZ，泰勒絲就算財產高達16億美元（約合台幣500億），高興砸多少錢買下別的新娘原定婚期的場地，海洋之家都不會答應這麼做，所以她的婚期若真的敲定在2026年6月13日，極可能是在別人訂場地之前就先協調好。
對此，海洋之家的人員也保持專業，並沒有透露泰勒絲是否真的當天要在他們那兒辦婚宴。報導也提過，6月13日這個日期對於泰勒絲有象徵意義，因為她很迷信對於歐美大多數人算是不吉利的13，卻是她的幸運數字，不僅她自己在12月13日出生，她的首張專輯在13週內就獲得金唱片認證，第一首排行榜冠軍歌曲也有13秒的前奏。
種種巧合讓她對於13的幸運力量深信不疑，再加上2026年6月13日是全年度唯一落在星期六的13日，是最她能邀來親友一起同樂的日期，若是沒把握這一天，只能再延一年出嫁，當然要想盡辦法敲定這個日子。
泰勒絲相中的海洋之家，是一棟外觀看來古色古香，內裝高雅、溫馨的一流飯店，獲得AAA 5鑽大獎，不僅環境舒適、附近的風光優美，還有客製化的貼心服務，當然價格也不會太便宜，不同房型一晚費用從台幣2萬到31萬都有，以泰勒絲的財富，包下多間房、讓來參加婚禮的親友入住休息，絕對不是問題，先決條件就是要先拿下該飯店婚宴場所在6月13日的檔期。