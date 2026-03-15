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2026世界棒球經典賽（WBC）八強生死戰今（15）日開打，日本隊當家球星大谷翔平再度成為全球焦點。大谷不僅在賽前練習中展現「怪物級」的長打火力，最讓現場各國媒體動容的，是他身為大聯盟巨星卻依舊謙卑的態度。練習結束後的一個貼心的舉動，讓中南美記者忍不住讚嘆：「這就是他之所以特別的原因。」大谷翔平今日以「1棒、指定打擊」身分先發出戰委內瑞拉。賽前他在邁阿密龍帝霸公園球場（loanDepot Park）進行室外自由打擊練習。大谷僅揮擊33次就狂掃13發全壘打，展現極佳的擊球手感；其中更出現連續3發直接送上右外野4樓看台的超大號全壘打，讓現場觀戰的各國媒體與球迷發出陣陣驚嘆。然而，比起震撼的火力，中南美媒體《Deporte Total USA》的記者阿曼多（José Armando）更被大谷的人格特質所吸引。阿曼多觀察到，大谷在結束震撼全場的打擊練習後，並沒有直接走回休息室接受眾人簇擁，反而像基層球員一樣，自然地彎下腰協助工作人員撿球、清理場地。目睹這一幕後，阿曼多在個人社群平台X上感動表示：「這是大谷翔平的謙虛。即便身為當今棒壇最偉大的球員，他從不要求特別待遇。在打擊練習結束後，他主動留下來幫忙撿球、清理場地，這種姿態非常值得關注且令人敬佩。」事實上，大谷翔平「隨手撿垃圾」、「主動幫忙整理場地」的習慣在棒球圈早已不是新聞，但在競爭壓力爆棚、火藥味濃厚的經典賽現場，這位大聯盟代表性球星依然維持初心，展現出超越競技水平的人格魅力。值得一提的是，大谷翔平在今日交手委內瑞拉的八強生死戰中，首局首打席就轟出陽春砲，及時給首局就挨轟的山本由伸火力援助。目前比賽來到2局上，委內瑞拉靠著長程砲火暫時以2：1領先衛冕軍日本。