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美以聯手攻打發動伊朗，伊朗為報復美國和以色列，封鎖全球石油運輸要道荷姆茲海峽，導致能源供應中斷、價格飆漲，對此政經評論員吳嘉隆認為，油價走高大概率是短期現象，因為川普有足夠的狠手段搞定伊朗，而川普拿伊朗練兵立威，還嚇住中共與俄國，兩國都不敢有什麼反美的動作。且美國這麼忙，中共卻不敢在台灣海峽這裡有什麼動作，反而是更加收斂。畢竟美國的情報戰與電子戰的能力，使得精準斬首行動一再成功，「應該有嚇到習近平」。吳嘉隆表示，油價的走高大概率是短期現象，因為川普有足夠的狠手段搞定伊朗，川普對伊朗動手的時候，當然知道荷姆茲海峽可能會被伊朗封鎖，當然也知道地緣政治風險本來就會讓油價走高，所以不可能沒有準備。吳嘉隆說，川普讓伊朗生氣，然後伊朗抓狂似地攻擊週邊的阿拉伯國家，這是中計，效果上就是讓伊朗的威脅變得很具體，不再只是威脅以色列而已，於是讓川普的軍事行動更師出有名。估計川普有了正當性，「接下來應該就會下重手了」。吳嘉隆表示，綜合各種手段之後，石油供應的緊張會得到紓解，油價終究會跌下來。估計川普這邊不會讓高油價撐太久的。美國的戰略目標，包括伊朗的「去核化」，以及「去軍事化」，也包括接管伊朗的石油生產，讓中共的海外能源來源被削弱（對中國的能源圍堵），還有地緣政治影響力也一樣被削弱（去中國化）。吳嘉隆說，總之川普被逼得要對伊朗下重手，要對伊朗的神學政權趕盡殺絕，本來不想推翻神學政權的，現在也被逼得非如此不可了。伊朗不斷提供正當性給川普，逼川普一路黑到底，這也是沒辦法的事了。吳嘉隆提到，川普等於拿伊朗練兵，拿伊朗立威，還嚇住中共與俄國，兩國都不敢有什麼反美的動作。這樣的總體效果，是對台灣有幫助的，因為中共與習近平現在是壓力山大，美國這麼忙，中共卻不敢在台灣海峽這裡有什麼動作，反而是更加收斂。畢竟美國的情報戰與電子戰的能力，使得精準斬首行動一再成功，應該有嚇到習近平。