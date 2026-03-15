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本屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）大黑馬義大利，從小組賽至今未曾落敗，15日八強賽已8：6擊敗勁旅波多黎各，賽後義大利隊長帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）談到這場比賽，認為打出好成績的目的就是讓義大利不關注的人關注，讓小孩可以選擇棒球。連續四場都擊敗了世界排名更高的隊伍，帕斯昆汀諾說：這支團隊的年輕、不畏懼。「我們總是相信所有，相信能靠團結創造出一支有競爭力的隊伍。這很瘋狂，21到24歲的球員們不畏懼任何事，他們學習的很快，因為在這個情況你不可以害怕。不過當大部分球迷們都沒有支持你，我們還可以打出這樣的內容，對團隊來說是一種稱讚，希望我們可以保持一致。」帕斯昆汀諾也強調，團隊的團結重要，同時更坦言打敗美國是最為關鍵的一戰，「來到這次的比賽我們看到賽程，覺得前2場要把握住，這是唯一有機會可以晉級的方式，先拿下對戰巴西和英國的比賽，接下來我們以為和墨西哥會是晉級之戰。當打敗美國時，我們心想：『等等！我們好像不只是震驚了世界。』後續打敗墨西哥，又打敗了波多黎各，我想我們的任務還沒完成，但我認為關鍵是打敗美國，那並不是一場幸運的比賽，對我們來說就是打了一場好比賽。」帕斯昆汀諾也暖心談到，希望義大利人民透過電視看到他們的好表現，能讓小孩知道可以選擇打棒球。或許義大利棒球發展不是特別好，但如果你是替國家而戰，大家的目標會聚焦在運動上。