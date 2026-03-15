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2026世界棒球經典賽（WBC）八強生死戰的最終戰今（15）日於邁阿密火熱開打，日本隊巨星大谷翔平再度讓全美媒體陷入瘋狂。面對首局上半委內瑞拉先發制人的攻勢，大谷翔平隨即在下半局轟出首局首打席全壘打扳平比數，讓轉播這場盛事的美國媒體《FOX Sports》主播也禁不住發出驚嘆與苦笑，直呼這一切實在「太不簡單」。在這場輸球就回家的關鍵戰役中，大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身分出擊。一局上半，委內瑞拉強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）才剛從山本由伸手中開轟，沒想到一局下半，大谷翔平立刻展現MVP等級的身手，瞄準委國先發蘇亞雷斯（Ranger Suárez）一顆稍微失投的球，轟出石破天驚的追平全壘打。大谷在擊中球的瞬間就確定這球留不住了，不只踩出霸氣的確信步，更在繞壘前作出要大家冷靜的超帥手勢，也做出本屆日本隊標誌性的「點茶」，瞬間將球場氣氛點燃至最高潮。這場驚天動地的回擊也讓美國轉播單位《FOX Sports》的主播在轉播時一度語塞，隨後忍不住大笑驚呼：「哈哈哈！我的天啊！兩隊的MVP竟然在開賽後立刻展現了MVP級的對決！」隨後主播更詢問場邊球評：「要在這種高壓賽事立刻回敬對手，這絕對不是件容易的事對吧？」對此，解說員也只能以「難以置信（Unbelievable）」來形容大谷的表現。美國媒體《Just Baseball》也驚嘆不已，發文驚呼：「大谷翔平用首打席全壘打立刻反擊！這真是個不可思議的開局！」雖然大谷成功扳平比數，但日本隊隨後的攻勢卻遭遇重大打擊。在佐藤輝明遭到三振後，三棒鈴木誠也選到四球保送上壘。然而在五棒岡本和真打擊時，鈴木誠也嘗試發動盜壘，卻在滑壘過程中疑似傷及腳部，且經挑戰後改判出局。根據現場觀察，鈴木誠也退場時腳部明顯不適、出現跛行，教練團為了保護球員，緊急將其更換下場，改由森下翔太替補上陣。身為打線核心之一的鈴木誠也若因傷缺陣，對力拚衛冕的日本隊無疑是巨大損失。目前比賽來到3局下，委內瑞拉靠著長程砲火2：1暫時領先日本。大谷翔平的開轟穩定軍心，但也考驗著日本隊監督井端弘和的調度智慧。面對鈴木誠也意外傷退，日本隊打線能否延續大谷點燃的火熱氣勢、山本由伸能否封鎖委內瑞拉的大聯盟星光軍團，將是日本能否挺進四強的關鍵。