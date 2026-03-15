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▲這場比賽開局即高潮，日本隊在經歷兩度落後的情況下，於3局下半發動驚人猛攻，靠著「阪神連線」佐藤輝明（Teruaki Sato）與森下翔太（Shota Morishita）的連續長打一舉翻轉局勢，目前比賽進行至中段，日本隊以5：2暫時領先。（圖／美聯社／達志影像）

▲面對首局上半委內瑞拉先發制人的攻勢，大谷翔平隨即在下半局轟出首局首打席全壘打扳平比數，讓轉播這場盛事的美國媒體《FOX Sports》主播也禁不住發出驚嘆與苦笑。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰今（15）日上演日本和委內瑞拉的對決，此役可說是峰迴路轉，雙方多次互換比分，目前委內瑞拉靠著日本離譜牽制失誤，目前以8：5領先。在前半段打擊戰後，這幾局委內瑞拉牛棚投手展現壓制力，澤帕（Angel Zerpa）三振掉大谷翔平，讓休息室士氣大振，對於日本來說戰況則是越來越不利。之後兩個半局雙方都並未再得分，日本第5任投手種市篤暉在7局上來後用15球止住委內瑞拉攻勢，日本仍舊落後2分。7局下，大谷翔平遭到澤帕（Angel Zerpa）三振，委內瑞拉投手安定下來，連續解決日本10名打者，該局日本空手而回，只剩下最後6個出局數可用。在前半段打擊戰之後，在最近幾局比賽基調迅速改變，並成一場投手大戰，日本打者被凍結，戰況對於他們來說非常不利。結果下一個半局日本又發生牽制失誤，讓托瓦跑回第3分，比數變成8：5。日本隊面對火力強大的委內瑞拉打者們，調度相當謹慎，上一局上場的藤平尚真只投一個打席就退場，6局上日本推派伊藤大海上來續投。結果他也是提著汽油桶上來，一人都沒解決就創造災難性結果。該局伊藤面對托瓦（E. Tovar）先被敲出安打，之後又保送了托雷斯（G. Torres），接著面對到阿布瑞尤（Wilyer Abreu），結果一顆不夠高的90.9 mph四縫線速球被對方完全掌握，形成一發3分砲，委內瑞拉再度超前。隅田知一郎第5局上中繼，面對可怕的委內瑞拉打線，他一開始就保送了喬里奧（Jackson Chourio），隨後對決阿庫尼亞精彩的將其三振，但之後卻被賈西亞（Maikel Garcia）給掃出2分砲，委內瑞拉再度追趕上來，將比數追成4：5。之後日本隊不敢大意，立刻換投推上藤平尚真應戰。今天山本由伸完成4局投球，他的表現是越投越好，總共使用69球，被敲4支安打，丟掉2分，送出5次三振，最終沒有投滿80球就退場，由隅田知一郎接手。根據規定他無法在4強賽和冠軍戰來上場，日本隊用掉王牌之後，接下來如何應戰？考驗井端弘和為首的教練團智慧。委內瑞拉先發投手蘇亞雷斯（R. Suarez）今天只投了2又2/3局，使用51球，被敲3支安打，但其中包括兩發全壘打，大失血丟掉5分，也讓球隊在4局打完陷入2：4落後。3局下半成為比賽的分水嶺。在大谷翔平一出局二壘有人登場時，委內瑞拉教練團果斷下達「申告敬遠」（故意四壞）避開大谷。面對一、二壘有人的壓力，今日扛下2棒重任的佐藤輝明不負眾望，揮出右翼線方向的適時二壘安打，幫助日本隊追成2：2平手。緊接著，接替受傷退場的鈴木誠也上場的森下翔太，更是補上一記驚天動地的左外野3分砲，幫助日本隊單局灌進4分，將比數一舉翻轉為5：2。2局上半，山本由伸持續面臨考驗，被委內瑞拉托巴爾（Ezequiel Tovar）與托雷斯（Gleyber Torres）連續擊出直擊圍欄的二壘安打，委內瑞拉以2：1再度要回領先。山本投完3局共用53球（準決賽球數限制為80球），雖然開局稍顯掙扎，但他在 3 局上及時止血，未再讓傷亡擴大。1局上半，日本隊先發山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）遭遇震撼教育，遭委內瑞拉第一棒阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）轟出首打席全壘打，日本隊0：1落後。然而，日本隊領袖大谷翔平（Shohei Ohtani）隨即做出回擊，在1局下半作為首名打者同樣擊出全壘打，瞬間為球隊扳平比分。這也是 WBC 史上首次出現兩隊首名打者皆在首局開轟的奇景。