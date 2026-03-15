我是廣告 請繼續往下閱讀

在今（15）日舉行的2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰中，由日本武士隊對決強敵委內瑞拉。日本隊派出當家王牌山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）擔綱先發，不料比賽才剛開始，委內瑞拉第一棒、2023年國聯MVP阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）就在首打席瞄準山本的第一顆球進攻，轟出一支震驚全場的右外野首打席全壘打，讓日本隊陷入0：1的落後。山本由伸今日與歐力士時期老搭檔若月健矢重現「由若」名捕組合，目標鎖定封鎖委內瑞拉強大火。然而，委內瑞拉開路先鋒阿庫尼亞完全不打算熱身，在看到山本投出的第一顆96.5英里（約 155.3公里）偏高直球後果斷出棒，球直接飛越右中外野大牆。這記「首球彈」讓球場內的委內瑞拉球迷陷入瘋狂。儘管開局失利，山本由伸隨即穩住陣腳，接連解決加西亞（Adolis García）、阿拉伊斯（Luis Arráez）與蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），順利結束首局。山本在第一局的最快球速達到97英里（約 156.1 公里）。為了這場生死戰，日本隊在日前搭乘13小時的包機飛往邁阿密，並面臨13小時的劇烈時差。雖然山本由伸在開賽初期遭到狙擊，但效力於道奇隊、早已習慣美日兩地長途奔波的他，在首局丟分後迅速調整控球，展現了頂尖王牌應有的心理素質。面對委內瑞拉「點火即燃」的恐怖打線，山本由伸在首局的失分無疑為日本隊敲響警鐘。雖然第一球就遭到砲轟，但日本隊目前仍緊咬比分。這場「王牌對決王牌」的八強生死戰，究竟是山本能及時封鎖對方火線，還是委內瑞拉的重砲軍團能延續攻勢，全球球迷都在屏息以待。