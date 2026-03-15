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2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽今（15）日點燃戰火，衛冕軍日本隊在邁阿密正面對決委內瑞拉。首局上半，日本隊先發山本由伸雖遭阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）首打席全壘打狙擊，但下半局日本巨星大谷翔平隨即還以顏色，轟出本屆賽事個人第3支全壘打，幫助日本隊瞬間追平比數，引爆全場歡呼。大谷翔平今日以「第一棒、指定打擊」身分領軍出征，面對委內瑞拉先發左投、休賽季剛與紅襪簽下4年1.3億美元天價合約的蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。過去蘇亞雷斯堪稱「大谷剋星」，兩人在大聯盟交手，大谷僅擊出過1支安打，還吞下3次三振。然而，大谷在此役首打席就鎖定蘇亞雷斯稍微失投精準出棒，球如閃電般直衝外野看台，大谷翔平也相當振奮、踩出確信步。這不僅是他自7日對戰南韓以來睽違2場再度開轟，更在球隊落後之際穩定軍心，將比數扳成1：1平手。邁阿密對大谷翔平而言具有非凡意義。3年前他在這裡帶領日本隊奪下經典賽冠軍；轉戰道奇隊的第2年，他也是在這裡達成大聯盟史上首見的「50轟、50盜」史詩紀錄。賽前受訪時大谷曾謙虛表示：「雖然對這裡有很多美好回憶，但我不會帶著過去的包袱比賽，但來到這裡確實自然而然會產生正向的力量。」今日這發追平全壘打，再次印證了邁阿密球場對他而言確實是充滿魔法的「福地」。