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▲6局上半，委內瑞拉強打阿布瑞尤（Wilyer Abreu）從伊藤大海手中敲出逆轉比數的3分打點全壘打，直接把球轟上第二層看台，幫助球隊以7：5再度超前。（圖／美聯社／達志影像）

▲九局上日本推出一直在牛棚待命的菊池雄星，力保不再失分。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（15）日火熱開打的八強淘汰賽中，衛冕軍日本隊與委內瑞拉上演生死對決。日本雖一度握有領先優勢，卻在比賽後半段遭對手強大火力逆轉，最終以5：8遺憾吞敗。這場敗仗不僅終結了日本隊跨屆11連勝的輝煌紀錄，更是日本隊參與經典賽以來，破天荒首度止步於八強，無緣邁向四強舞台。日本隊上一次在經典賽輸球，要回溯至2017年的四強戰敗給美國隊。此後，日本在2023年以7戰全勝之姿封王，本屆預賽也維持不敗戰績。然而今日敗北，不僅讓日本隊嚐到睽違9年來的首場經典賽敗仗，更打破了日本隊歷屆「必進四強」的驚人傳統。此役過後，日本隊在經典賽歷屆總戰績來到30勝9敗。今日在邁阿密落敗，堪稱隊史最沉重的挫敗之一。這場比賽日本隊並非沒有機會。首局大谷翔平回敬首打席全壘打，三局下森下翔太更揮出逆轉三分砲，一度建立5：2的領先，也把氣勢拉回對日本有利的局面。值得注意的是，日本隊過去在經典賽有一項驚人的數據：只要單場攻下4分以上，戰績是完美的33勝0敗。今日日本雖然攻下5分，卻無法守住委內瑞拉的猛烈反撲。比賽轉捩點發生在五局之後，委內瑞拉靠著賈西亞（Maikel Garcia）與阿布雷尤（Wilyer Abreu）接連開轟逆轉比分。八局上日本隊投手種市篤暉更發生致命牽制失誤，讓分差擴大至3分，徹底粉碎了日本的反攻氣焰。儘管八局下岡本和真、村上宗隆接連敲安上壘，但關鍵一擊未能出現，無力回天。九局上日本推出一直在牛棚待命的菊池雄星，力保不再失分。隨著九局下半委內瑞拉火球守護神帕倫西亞（Daniel Palencia）強力關門，日本隊的衛冕夢正式在邁阿密畫下句點。在核心主砲鈴木誠也傷退、牛棚失火的多重打擊下，這支曾創下無數神蹟的日本武士軍團，今日終究沒能再次上演逆轉奇蹟。這場比賽的失利，也象徵著世界棒球版圖的激烈變動，委內瑞拉成功挺進四強，將對決歐洲大黑馬義大利；而日本隊則必須帶著隊史首度止步八強的遺憾，重新整理戰力迎接下屆賽事。