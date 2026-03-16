股東會紀念品發放季節又來了！被視為「紀念品人氣王」的中鋼（2002），今年的紀念品雖然還沒有公布，但有高階主管爆料，2026年將延續過往鈦製輕巧冷水瓶、抗菌多功能不鏽鋼砧板組等實用風格，再推出「一定很好用」的股東會紀念品，引發眾人討論。不過小資族們適合因為股東會紀念品買進股票嗎？擁有20年房地產經驗和金融業工作經驗的阿宅雙碩士地產顧問蕭大立表示，買菜送蔥是小確幸，但為了小確幸買不需要的菜就是本末倒置，畢竟股票投資的目的是為了賺錢，而不是拿紀念品。
實用股東會紀念品掀熱議 注意最後買進日
中鋼過去推出多種超實用的股東會紀念品，像是雨傘、水瓶、不鏽鋼砧板等，每次都引發股民討論、瘋搶，2026年中鋼股東會紀念品雖然尚未公布細節，但有高階主管透露，股東會紀念品「一定很好用」，最後買進日為3月19日。另外，同為熱門股東會紀念品的晶圓代工廠「聯電」（2303），連續多年跟「貓貓蟲咖波」聯名，推出鋼珠筆套組、隨行杯、碗組等紀念品，今年則是從咖波改跟史努比聯名，推出史努比口袋保溫瓶，預計也會受到不少股民歡迎，最後買進日約在3月25日。
中鋼在13日收盤時，來到19.10元，根據中鋼規定，3月19日前持有中鋼股票1000股以上的股東，可憑委託書領取股東會紀念品一份，若是未滿1000股的零股股東，則需要親自出席5月22日的中鋼股東會，或是透過「股東e票通」電子投票平台（https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）進行「電子投票」，持相關文件如出席通知書、身分證明文件、列印「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁「議案表決情形」頁面全頁，至開會通知書所寫的指定地點領取。
投資股票是為賺錢 別因小失大
至於小資族適合因為股東會紀念品購入股票嗎？蕭大立表示，買股票可領股東會紀念品，就像買菜送蔥。如果你本來就想買菜，又附贈額外的蔥，當然是好事一樁，但如果單純只為了送蔥的小確幸，去買沒有必要的菜，就有點本末倒置了。「因為股票投資的目的是為了賺錢，不是拿紀念品」。
以中鋼為例，現在的股價為19.10元，買進一張（1000股）就需投入1萬9100元。而股東會紀念品的價值通常在300到500元之間，代表買一張股票都可以買幾十個贈品了，完全沒有必要為了幾百元的贈品，去買上萬元的股票，如果為了贈品買入，但其後股價虧損，那更是因小失大。另外，中鋼是否適合存股呢？蕭大立指出，就配息面來看，近兩年中鋼2024年配息0.35元，2025年配息0.33元，殖利率都在2%以下，股價表現也欠佳，從2025年3月最高24元以上，跌到現在的19.10元。
新手存股建議ETF 一次買進多家公司分散風險
接著蕭大立表示，就產業基本面來看，中鋼2025年每股淨損0.29元，主因是全球需求低迷與中國傾銷壓力，雖然2026年有機會隨景氣回溫，但獲利仍處於谷底翻身階段。因此就存股標的而言，中鋼獲利與配息表現都有待觀察，必須多加考慮。
如果擔心單一公司的經營風險，新手投資族建議可選擇「ETF」作為存股標的，ETF的好處是多家公司的成分股組合，具有分散投資的優勢。如果存股的目標是追求穩定配息，可以考慮00878或0056等高股息ETF，若存股目標是追求穩定增長，建議考慮0050或006208等市值型ETF，ETF能分散單一公司景氣崩壞的風險，對新手來說，這才是真正的安心存股。
資料來源：阿宅雙碩士地產顧問蕭大立
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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中鋼過去推出多種超實用的股東會紀念品，像是雨傘、水瓶、不鏽鋼砧板等，每次都引發股民討論、瘋搶，2026年中鋼股東會紀念品雖然尚未公布細節，但有高階主管透露，股東會紀念品「一定很好用」，最後買進日為3月19日。另外，同為熱門股東會紀念品的晶圓代工廠「聯電」（2303），連續多年跟「貓貓蟲咖波」聯名，推出鋼珠筆套組、隨行杯、碗組等紀念品，今年則是從咖波改跟史努比聯名，推出史努比口袋保溫瓶，預計也會受到不少股民歡迎，最後買進日約在3月25日。
中鋼在13日收盤時，來到19.10元，根據中鋼規定，3月19日前持有中鋼股票1000股以上的股東，可憑委託書領取股東會紀念品一份，若是未滿1000股的零股股東，則需要親自出席5月22日的中鋼股東會，或是透過「股東e票通」電子投票平台（https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）進行「電子投票」，持相關文件如出席通知書、身分證明文件、列印「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁「議案表決情形」頁面全頁，至開會通知書所寫的指定地點領取。
至於小資族適合因為股東會紀念品購入股票嗎？蕭大立表示，買股票可領股東會紀念品，就像買菜送蔥。如果你本來就想買菜，又附贈額外的蔥，當然是好事一樁，但如果單純只為了送蔥的小確幸，去買沒有必要的菜，就有點本末倒置了。「因為股票投資的目的是為了賺錢，不是拿紀念品」。
以中鋼為例，現在的股價為19.10元，買進一張（1000股）就需投入1萬9100元。而股東會紀念品的價值通常在300到500元之間，代表買一張股票都可以買幾十個贈品了，完全沒有必要為了幾百元的贈品，去買上萬元的股票，如果為了贈品買入，但其後股價虧損，那更是因小失大。另外，中鋼是否適合存股呢？蕭大立指出，就配息面來看，近兩年中鋼2024年配息0.35元，2025年配息0.33元，殖利率都在2%以下，股價表現也欠佳，從2025年3月最高24元以上，跌到現在的19.10元。
接著蕭大立表示，就產業基本面來看，中鋼2025年每股淨損0.29元，主因是全球需求低迷與中國傾銷壓力，雖然2026年有機會隨景氣回溫，但獲利仍處於谷底翻身階段。因此就存股標的而言，中鋼獲利與配息表現都有待觀察，必須多加考慮。
如果擔心單一公司的經營風險，新手投資族建議可選擇「ETF」作為存股標的，ETF的好處是多家公司的成分股組合，具有分散投資的優勢。如果存股的目標是追求穩定配息，可以考慮00878或0056等高股息ETF，若存股目標是追求穩定增長，建議考慮0050或006208等市值型ETF，ETF能分散單一公司景氣崩壞的風險，對新手來說，這才是真正的安心存股。
資料來源：阿宅雙碩士地產顧問蕭大立
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