你睡覺的時候會打呼嗎？打呼不僅會影響自己睡眠品質，連帶身邊的人也會受影響，有民眾在Threads上分享，自己的男友睡覺時會打呼，所以購買了日系服飾品牌思夢樂的「石墨烯天然乳膠止鼾枕」給男友用，沒想到真的有效，大讚「真的不是智商稅」。也有網友搞笑詢問「要壓幾分鐘？」「請問是枕頭蓋在他臉上，還是怎麼樣的操作法」，還有許多人建議，如果有打呼問題，去看睡眠門診最好。
她大推790元止鼾枕 其他人搞笑詢問：要蓋臉上幾分鐘有效？
原PO在Threads上發文貼出日系服飾品牌思夢樂販賣的「石墨烯天然乳膠止鼾枕」，推薦給身邊會打呼的人，她的男友身高173公分，體重75公斤，實測有效，「拜託身邊會打呼的人都去買，真的不是智商稅」，一顆售價是790元。有其他人也分享使用心得，「止鼾枕真的很有效，買了一顆給另一半，我晚上安靜好眠」、「我家老幫手前幾個星期買了，到目前，我覺得，有效耶」。還有其他人搞笑詢問，「請問是枕頭蓋在他臉上，還是怎麼樣的操作法」、「要壓幾分鐘？」「悶到整個人都沒了，就沒有打呼的問題」、「請問是壓在打呼的人鼻孔上方嗎」。
不過也有人實測後認為沒有效，「認真沒用喔！我老公正在躺這顆枕頭」、「今天剛買已認證超沒用」，還有內行人建議，有打呼問題最好還是看醫生比較好，「市面上號稱能止鼾的枕頭我都買給先生用過⋯沒有一個有用！照樣天搖地動的停不下來！認真建議去看睡眠門診！自從找出原因且開始使用呼吸機，我再也沒有聽過先生打呼了！」「沒有什麼枕頭就可以治療打鼾的，望周知，去看醫生比較快」。
有打呼問題建議就醫 找出問題對症治療
其實打呼問題不僅困擾同住的家人、朋友，還會影響睡眠品質，三軍總醫院睡眠醫學中心主任醫師孟繁俊提醒，如果只是「打呼」不是很嚴重的健康問題，但如果發現打呼聲突然變大，或是有種蓄力後再爆發的打呼聲、每次打呼聲都不同時，很有可能就是「睡眠呼吸中止症」，會導致大腦在晚上間歇性缺氧，每次長達10秒，每小時5次以上，「氧氣情況一下好、一下不好」，而持續性的缺氧就會傷害身體，如果放任不管，罹患心血管疾病、糖尿病、失智、癌症等風險都會增加。
要治療睡眠呼吸中止症，可以透過一般性治療，像是減重、側睡、避免酒精、安眠藥等，或是戴口腔矯正器（止鼾牙套）、持續正壓呼吸器、負壓睡眠呼吸治療裝置、鼻吐氣呼吸道正壓治療、手術治療或藥物治療等。
資料來源：Threads、三軍總醫院睡眠醫學中心主任醫師孟繁俊
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原PO在Threads上發文貼出日系服飾品牌思夢樂販賣的「石墨烯天然乳膠止鼾枕」，推薦給身邊會打呼的人，她的男友身高173公分，體重75公斤，實測有效，「拜託身邊會打呼的人都去買，真的不是智商稅」，一顆售價是790元。有其他人也分享使用心得，「止鼾枕真的很有效，買了一顆給另一半，我晚上安靜好眠」、「我家老幫手前幾個星期買了，到目前，我覺得，有效耶」。還有其他人搞笑詢問，「請問是枕頭蓋在他臉上，還是怎麼樣的操作法」、「要壓幾分鐘？」「悶到整個人都沒了，就沒有打呼的問題」、「請問是壓在打呼的人鼻孔上方嗎」。
不過也有人實測後認為沒有效，「認真沒用喔！我老公正在躺這顆枕頭」、「今天剛買已認證超沒用」，還有內行人建議，有打呼問題最好還是看醫生比較好，「市面上號稱能止鼾的枕頭我都買給先生用過⋯沒有一個有用！照樣天搖地動的停不下來！認真建議去看睡眠門診！自從找出原因且開始使用呼吸機，我再也沒有聽過先生打呼了！」「沒有什麼枕頭就可以治療打鼾的，望周知，去看醫生比較快」。
有打呼問題建議就醫 找出問題對症治療
其實打呼問題不僅困擾同住的家人、朋友，還會影響睡眠品質，三軍總醫院睡眠醫學中心主任醫師孟繁俊提醒，如果只是「打呼」不是很嚴重的健康問題，但如果發現打呼聲突然變大，或是有種蓄力後再爆發的打呼聲、每次打呼聲都不同時，很有可能就是「睡眠呼吸中止症」，會導致大腦在晚上間歇性缺氧，每次長達10秒，每小時5次以上，「氧氣情況一下好、一下不好」，而持續性的缺氧就會傷害身體，如果放任不管，罹患心血管疾病、糖尿病、失智、癌症等風險都會增加。
要治療睡眠呼吸中止症，可以透過一般性治療，像是減重、側睡、避免酒精、安眠藥等，或是戴口腔矯正器（止鼾牙套）、持續正壓呼吸器、負壓睡眠呼吸治療裝置、鼻吐氣呼吸道正壓治療、手術治療或藥物治療等。
資料來源：Threads、三軍總醫院睡眠醫學中心主任醫師孟繁俊