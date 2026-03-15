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為降低車手犯罪案件，阻斷詐團金流，金管會鼓勵銀行ATM導入臉部遮蔽示警功能，若戴口罩提款，ATM可能發出警示音，引導民眾脫下口罩、安全帽並露出臉部提款，目前也有超過10家公、民銀行在特定地點試行，財政部也已指示公股行庫提高導入比率，預計今年底前公股ATM導入占比可提升至2成，估計約千台能防詐。由於詐騙事件層出不窮，金管會、財政部也觀察到，詐騙集團車手使用ATM提款頗高，根據警政機關偵辦詐騙案件的實務觀察，詐騙集團車手在ATM領取贓款時，經常刻意遮蔽五官，藉此規避鏡頭拍攝與身分比對，增加警方蒐證與追蹤難度，因此，金管會鼓勵銀行ATM導入臉部遮蔽示警功能，只要民眾提款臉部有遮蔽物，例如配戴安全帽、口罩、墨鏡等，無法辨識面部時，系統將發出警示聲響，提醒使用者露出完整臉部，以降低匿名提領風險，並提升後續查緝辨識效果。根據金管會統計，到今年1月底止，本國銀行有台新銀行、兆豐銀行、永豐銀行、第一銀行、土地銀行、合庫銀行、彰化銀行、中華郵政、中信銀行等金融機構ATM在特定地點試行AI臉部辨識遮蔽示警功能，而財政部也宣示，今年底前公股銀ATM導入臉部遮蔽功能，要從目前占比的1、2%，提高至20%。若就金管會統計，至2025年12月底止，8家公股銀ATM共計約5328台，今年底前公股銀行具能夠人臉辨識、防詐騙的ATM要達千台以上，也是說，每5台就要有1台就具有偵測臉部遮蔽示警功能，提款配戴口罩、安全帽或者面部遭到遮蔽就會發出示警聲，希望在第一時間阻止金錢落入詐騙集團手中。