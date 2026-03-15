遊戲界每年度都有眾多新款大作和小品推出，不過玩家注意力極度分散的時代，在PC上發售數年的老遊戲仍舊經典不敗，根據知名市調公司NewZoo最新發布的2025年全球PC遊戲遊玩時數排行榜，包括《英雄聯盟》、《CS》等遊戲仍在佔據前3名，2006 年發行的《Roblox》平台則拿下冠軍，前20名中，只有《決勝時刻：黑色行動7》與《逃離塔科夫》是2025年發售。
玩家愛罵還是愛玩 《英雄聯盟》排行第3
已經發行16年的《英雄聯盟》，2025年依然穩坐全球遊玩時數前三名，展現出驚人的社群韌性，2025年《英雄聯盟》除了仍受矚目的電競賽事外，全新模式「隨機單中：大混戰」討論度極高，將競技場增幅裝置完美植入單線地圖，在社群影音的推廣下，讓《英雄聯盟》除了積分競技外，玩家重新找回遊戲熱情。
《Roblox》強勢登頂 「遊戲界YouTube」名不虛傳
在本次NewZoo榜單中，以9.7%的壓倒性時數佔比奪冠的是發行於2006年的《Roblox》，與傳統遊戲不同，《Roblox》並非單一遊戲，而是一個強大的元宇宙創作平台，更有「遊戲界YouTube」的別稱，它允許玩家利用簡單的開發工具「Roblox Studio」自行設計遊戲。
目前《Roblox》平台上已有數百萬種由玩家原創的關卡與玩法。這種「由玩家創造，給玩家遊玩」的生態，讓它被譽為遊戲界的 YouTube，成為 Z 世代與 Alpha 世代社交不可或缺的虛擬空間。
在一片「老大哥」的包圍下，去年發售的新作《決勝時刻：黑色行動7》與《逃離塔科夫》兩款風格迥異的射擊遊戲，分別以1.8%和1.7% 的時數佔比殺入榜單，二次元風格與開放世界作品如《鳴潮》、《原神》也佔有一席之地。
綜合這份 2025 年的數據，全球玩家的遊玩習慣呈現明顯的「大作恆大」趨勢。前二十名中，多數是發行超過五年的老牌 IP，甚至連 2004 年的《魔獸世界》依然穩守 2.4% 的份額。對於開發商而言，如何像《Roblox》或《英雄聯盟》那樣建立持久的社群生態，顯然比單純追求發售首週的爆發力更為重要。
🟡2025全球遊玩時數排名
1、《Roblox》（2006）： 9.7%
2、《CS2》（2023）： 7.0%
3、《英雄聯盟》（2011）： 6.9%
4、《Minecraft》（2011）： 6.3%
5、《要塞英雄》（2017）： 4.3%
6、《Dota2》（2013）： 3.6%
7、《特戰英豪》（2020）： 3.2%
8、《魔獸世界》（2004）： 2.4%
9、《模擬市民4》（2014）： 2.3%
10、《決勝時刻：黑色行動7》（2025）： 1.8%
11、《逃離塔科夫》（2025）： 1.7%
12、《鬥陣特攻2》（2023）： 1.5%
13、《漫威爭鋒》（2024）： 1.2%
14、《PUBG》（2017）： 1.1%
15、《魔獸世界：巫妖王之怒》（2008）： 1%
16、《俠盜獵車手5》（2013）： 1%
17、《暗黑破壞神4》（2023）： 1%
18、《鳴潮》（2024）： 0.9%
19、《原神》（2020）： 0.9%
20、《Apex英雄》（2019）： 0.9%
資料來源：NewZoo
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已經發行16年的《英雄聯盟》，2025年依然穩坐全球遊玩時數前三名，展現出驚人的社群韌性，2025年《英雄聯盟》除了仍受矚目的電競賽事外，全新模式「隨機單中：大混戰」討論度極高，將競技場增幅裝置完美植入單線地圖，在社群影音的推廣下，讓《英雄聯盟》除了積分競技外，玩家重新找回遊戲熱情。
在本次NewZoo榜單中，以9.7%的壓倒性時數佔比奪冠的是發行於2006年的《Roblox》，與傳統遊戲不同，《Roblox》並非單一遊戲，而是一個強大的元宇宙創作平台，更有「遊戲界YouTube」的別稱，它允許玩家利用簡單的開發工具「Roblox Studio」自行設計遊戲。
目前《Roblox》平台上已有數百萬種由玩家原創的關卡與玩法。這種「由玩家創造，給玩家遊玩」的生態，讓它被譽為遊戲界的 YouTube，成為 Z 世代與 Alpha 世代社交不可或缺的虛擬空間。
綜合這份 2025 年的數據，全球玩家的遊玩習慣呈現明顯的「大作恆大」趨勢。前二十名中，多數是發行超過五年的老牌 IP，甚至連 2004 年的《魔獸世界》依然穩守 2.4% 的份額。對於開發商而言，如何像《Roblox》或《英雄聯盟》那樣建立持久的社群生態，顯然比單純追求發售首週的爆發力更為重要。
1、《Roblox》（2006）： 9.7%
2、《CS2》（2023）： 7.0%
3、《英雄聯盟》（2011）： 6.9%
4、《Minecraft》（2011）： 6.3%
5、《要塞英雄》（2017）： 4.3%
6、《Dota2》（2013）： 3.6%
7、《特戰英豪》（2020）： 3.2%
8、《魔獸世界》（2004）： 2.4%
9、《模擬市民4》（2014）： 2.3%
10、《決勝時刻：黑色行動7》（2025）： 1.8%
11、《逃離塔科夫》（2025）： 1.7%
12、《鬥陣特攻2》（2023）： 1.5%
13、《漫威爭鋒》（2024）： 1.2%
14、《PUBG》（2017）： 1.1%
15、《魔獸世界：巫妖王之怒》（2008）： 1%
16、《俠盜獵車手5》（2013）： 1%
17、《暗黑破壞神4》（2023）： 1%
18、《鳴潮》（2024）： 0.9%
19、《原神》（2020）： 0.9%
20、《Apex英雄》（2019）： 0.9%
資料來源：NewZoo