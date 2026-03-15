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受惠通用伺服器及800G交換機需求強勁，PCB大廠金像電（2368）第1季營收展望可望優於預期，法人除上修今、明年獲利預估值外，並將目標價調高逾五成至1,100元。金像電2025年第4季受雲端服務供應商（CSP）客戶產品處於轉換過渡期，AI伺服器營收占比由50%下降為30%至40%，單季營收季減7.2%、年增66%為164億元，毛利率較前一季下滑1.9個百分點至33.7%，獲利表現大致符合預期。此外，金像電2025年營收達597.28億元，年成長54%，創夏新高，去年每股稅後純益（EPS）衝上19.47元創高，去年淨利96.06億元，年增 81.9%，同創新高，並擬配息10元，暫居去年度PCB每股獲利王。依據金像電去年全年財報換算，去年第4季單季淨利約29.3億元，相比去年第3季32.55億元，呈現季減約一成，但較 2024年同期大幅成長約逾158%，另外因股本變化，依據股本股大約50.51億計算，單季每股稅後純益約5.8元，仍為歷年同期最佳。展望未來，金像電提到，看好今年營運可望持續成長，下半年可望優於上半年。因應客戶需求，金像電2026年加大投資，資本支出提升至170億元，預計產能擴增35%，其中，隨台灣新產能量產、泰國陸續加入貢獻下，第1季至第3季單月最大產值分別可達54億元、65.5億元、73億元。展望今年第1季，隨通用伺服器出貨放大，加上400G、800G交換機動能增加、及AWS T3產品出貨漸增，2月營收59.4億元，月減1.2%、年增54%，累計前二月營收119.5億元，優於原先預期，法人上調單季營收2.3%達180.5億元，換算季增約10%。大型本國投顧分析，金像電今年AWS印刷電路板出貨量有望年增30%達160萬片以上、Trainium 3平均單價提升15%至20%，市占率進一步提升達50%至60%以上。上修今、明年獲利預估值外，並將目標價調高逾五成至1,100元。日系外資也預估，金像電成功打入Google供應鏈，並參與TPU8e（代號Zebrafish）專案，Google亦可望成為新的成長引擎，預估金像電至2027年在相關產品市佔率約達20%，未來營運動能看好，將目標價從730元上修至1100元。美系外資同步上修2026年至2028年每股盈餘（EPS）預估至38.2元、67.3元與83.6元，評價方面，券商以2026年第三季至2027年第二季的22倍本益比作為基準，據此調升金像電目標價，反映AI與高速網通需求帶動的長期成長潛力。