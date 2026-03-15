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▲《獅子王》開頭的歌詞是「看，那裡有隻獅子」。（圖／翻攝自YouTube One54 Africa）

迪士尼電影《獅子王》的開場名曲〈Circle of Life〉傳唱度非常高，尤其開頭「Nants ingonyama bagithi baba」還有人用諧音哏說聽起來像在唱「吉娃娃」，本來以為這句話是對應故事情節，有古老的咒語含義，不過近來喜劇演員Learnmore Jonasi解釋，這句話其實只是「看！那裡有隻獅子」，惹眾人大笑。辛巴威喜劇藝人Learnmore Jonasi近來登上YouTube頻道「One54 Africa」，談到《獅子王》的經典歌曲〈Circle of Life〉，主持人大概哼了一句，好奇開頭那句神祕咒語是什麼意思，Learnmor一聽馬上笑出來，「什麼意思都沒有。」接著他標準地重現歌詞，並解釋這句話是祖魯語，如果翻成白話文就是「看！那裡有隻獅子，我的天啊」，如此簡潔有力，讓所有人傻眼，主持人一臉不可置信，「你在開玩笑吧。」不少非洲觀眾也提到，在祖魯語中，「ingonyama」除了獅子之外，還可以解釋成王者，或是陛下，是對新生王者表達的敬意與歡迎。〈Circle of Life〉在1994年第67屆奧斯卡金像獎中，被提名為最佳原創歌曲，並在主題公園迪士尼動物王國中被採用為樂園主題歌，收益超過數10億元。