台灣最強景點榜單正式底定！據觀光署近期公布的2025年統計數據，遊客人次最多的景點由新北市「新北大都會公園」拿下冠軍，12個月累積3881萬遊客人次。到了2026年仍持續吸引人潮，甩開全台其他景點。而前10名當中，以桃園市擁有最多「千萬人次等級」景點，就連台北101也只排到第8名。《NOWNEWS》也整理出台灣最強景點前10名，並彙整出最強景點吸引人潮的原因！
2025年台灣最強景點確定了！桃園3大景點擠進前十
據觀光署公布的2025年1至12月景點觀光人潮統計數據，台灣最強景點寶座由「新北大都會公園」奪下，在2025年吸引3881萬人次到訪；第二名則是台南「國華友愛商圈」，全年吸引3181萬人次朝聖，其餘景點排名如下：
2025台灣景點觀光人次排行（統計期間：1至12月）
第1名：新北市 大都會公園（3881萬9400人次）
第2名：台南市 國華友愛商圈（3181萬4805人次）
第3名：台中市 公益路商圈（3039萬7475人次）
第4名：台北市 西門町商圈（2580萬0230人次）
第5名：彰化縣 鹿港老街（2324萬9731人次）
第6名：桃園市 高鐵商圈（1439萬1818人次）
第7名：桃園市 青埔藝術運動園區（1351萬1470人次）
第8名：台北市 台北101（1334萬5215人次）
第9名：桃園市 藝文特區商圈（1323萬5677人次）
第10名：嘉義市 文化路夜市（1294萬4265人次）
綜觀上述榜單，排名靠前的多半不是需要收門票的景點，而是與大眾運輸結合、能運動、能逛街與品嚐美食的「複合式場域」。其中桃園市更一次有3個景點入榜，且多集中在桃園高鐵站周邊區域。
首先是青埔藝術運動園區，緊鄰桃園國際棒球場與美術館，成為青埔居民與運動迷的重要休憩空間；高鐵商圈則有華泰名品城、Xpark水族館等熱門景點，是假日購物與親子出遊的首選；藝文特區則有「全台最美圖書館」加持，成為北部民眾假日休閒的重要去處。
「大都會公園」登頂台灣最強景點！場域超大、活動辦不停
「新北大都會公園」自2025年首度列入景點統計後，就展現強勢表現，每個月都能穩定吸引260萬人次以上人潮。到了2月舉辦燈會時，更曾吸引超過961萬人次的爆量遊客到訪。
事實上，「新北大都會公園」總面積達424公頃，橫跨新北市三重、蘆洲與五股區，是台灣最大的都會型公園。而才剛結束的2026年新北燈會，就是在新北大都會公園內的幸福水漾園區舉辦，超人氣IP「線條小狗」也吸引無數粉絲到訪。預期在2026年最強景點的競爭中，大都會公園仍將是最有力的競爭者之一。
資料來源：觀光署
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據觀光署公布的2025年1至12月景點觀光人潮統計數據，台灣最強景點寶座由「新北大都會公園」奪下，在2025年吸引3881萬人次到訪；第二名則是台南「國華友愛商圈」，全年吸引3181萬人次朝聖，其餘景點排名如下：
2025台灣景點觀光人次排行（統計期間：1至12月）
第1名：新北市 大都會公園（3881萬9400人次）
第2名：台南市 國華友愛商圈（3181萬4805人次）
第3名：台中市 公益路商圈（3039萬7475人次）
第4名：台北市 西門町商圈（2580萬0230人次）
第5名：彰化縣 鹿港老街（2324萬9731人次）
第6名：桃園市 高鐵商圈（1439萬1818人次）
第7名：桃園市 青埔藝術運動園區（1351萬1470人次）
第8名：台北市 台北101（1334萬5215人次）
第9名：桃園市 藝文特區商圈（1323萬5677人次）
第10名：嘉義市 文化路夜市（1294萬4265人次）
首先是青埔藝術運動園區，緊鄰桃園國際棒球場與美術館，成為青埔居民與運動迷的重要休憩空間；高鐵商圈則有華泰名品城、Xpark水族館等熱門景點，是假日購物與親子出遊的首選；藝文特區則有「全台最美圖書館」加持，成為北部民眾假日休閒的重要去處。
「新北大都會公園」自2025年首度列入景點統計後，就展現強勢表現，每個月都能穩定吸引260萬人次以上人潮。到了2月舉辦燈會時，更曾吸引超過961萬人次的爆量遊客到訪。