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為助旅行業提升數位能力及服務品質，觀光署投入9000萬元，推出新促進旅行業發展方案，明（16）日上路，除補助公（協）會教育訓練外，另補助業者首次建置電子商務管理系統、取得永續標章。交通部觀光署過去曾推出促進旅行業發展方案，補助對象僅包含依法登記有案旅行商業同業公會，以及由旅行業所組成並經觀光署認可全國性觀光公益法人，這次新方案，補助對象除上述公（協）會以外，還擴及旅行業者。根據新促進旅行業發展方案實施要點，主要為協助旅行產業升級發展，提升產業數位能力及服務品質，並取得永續標章，以增加市場競爭力，增進國際來台旅客。觀光署表示，新促進旅行業發展方案實施期程自今年3月16日至12月31日止，補助經費約新台幣9000萬元，實施1年，至預算提前用罄為止。在補助內容部分，旅行商業同業公會及由旅行業觀光公益法人，針對服務品質提升與市場開拓行銷、產業升級或提升數位化能力、旅遊安全提升與旅客權益保障等辦理教育訓練，每案補助上限50萬元，且自籌款不得低於總經費10%。觀光署預估，上述可補助50件，每案補助參考基準將依其課程性質，以參與人數及成效作為績效衡量指標。針對旅行業申請履約保證保險費用補助，最高得申請補助50%，並以1萬元為限，分公司上限2500元。觀光署說明，目前各旅行業者履約保證保險費用每年約1萬4000餘元至5萬餘元間，因應114年度起履約保證保險保額及保費同步提高，考量旅遊產品於3至6個月前上架販售屬常態，突然調漲保費尚不及反應於成本之中，因此在此「過渡時期」，提供旅行業者必要協助。其他補助包括旅行業首次建置電子商務管理系統費用，最高得申請首次建置費用及第一年服務費用90%，旅行業從業人員5人以下者，以5萬元為限，6人以上者，以10萬元為限。觀光署指出，目前中小型微企業數位化情形尚未普及，為鼓勵業者數位升級，只要新建系統業者，不論其系統涵蓋功能多寡，包含訂單系統、人事管理、財務系統，均得申請補助首年建置費用。為配合國際永續趨勢，觀光署表示，凡於今年取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章的業者，也將提供補助，業者最高得申請審查及查核相關費用90%，並以2萬元為限。