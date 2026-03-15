3月股東會旺季要來了！民眾關心2026各大企業股東紀念品，尤其被封為「股東紀念品人氣王」的中鋼公司，堪稱「有領就賺到」，從晴雨兩用傘、精緻鈦環保餐具、抗菌鋼杯等，融入自家生產的抗菌不鏽鋼或鈦金屬、還搭上戶外露營熱潮大受歡迎，2025年發出的「輕巧冷水瓶」在網路炒價飆破千元，《NOWNEWS今日新聞》幫大家整理歷年實用神品一次看。
中鋼股東會紀念品「有領就賺到」！去年冷水壺炒到破千元
中鋼公司幾乎被股民視為「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」，每年發放的股東會紀念品「有領就賺到」，可說是「股東紀念品人氣王」一點也不為過。
綜觀大家所稱讚的優點，認為中鋼股東會紀念品，不只聚焦實用生活好物，還常常融入自家生產的抗菌不鏽鋼或鈦金屬，成為一大亮點， 吸引眾人目光。
據悉，中鋼紀念品約從2016年純鈦碗打響名號，2017年的台灣黑熊雨傘被視為「神物」，吸引超長排隊人潮搶領。近年則搭上戶外露營熱潮，推出休閒用品、搭配環保永續材質，更是大受歡迎。
近十年來口碑水漲船高的中鋼股東會紀念品，去年2025年發送的鈦製「輕巧冷水瓶」，網路炒價一度衝破千元。
中鋼股東紀念品！2015～2025「歷年神品」一次看
2025年：鈦製「輕巧冷水瓶」
使用中鋼產製純鈦金屬，僅98克手感超輕巧，附上防漏矽膠圈與防撞保護套，主打環保永續。網路炒價一度衝破千元。
2024年：「砧（ㄓㄣ）心有您」多功能抗菌不鏽鋼砧板組
特製304抗菌不鏽鋼及食品級PP塑料、搭配傾斜式設計製成，清洗方便。
2023年：「傘Q（Thank you）」晴雨雙用傘
抗風耐雨、防潑水、抗UV的自動三折傘，傘骨採用中鋼生產鋼材，印有中鋼大樓及前鎮河畔風鈴花設計，取自「Thank you」諧音名稱，傳達對股東的感謝。當年引起大轟動，領取人潮眾多；製作量和發送量雙雙創下中鋼發送股東紀念品的歷史新高。
2022年：精緻鈦ONE戶外型環保餐具
採用輕巧耐用的純鈦金屬製作，具備抗菌特性、還結合純鈦湯匙與叉子，適合戶外露營使用。
2021年：「熊愛台灣」棘輪起子工具組
適逢中鋼建廠50週年，結合超萌的台灣黑熊造型，療癒實用、又有收藏價值的工具組，被讚為當年最強紀念品之一。
2020年：鯨彩都繪抗菌鋼杯
採用與唐榮合作開發的特殊抗菌不鏽鋼材質，330ml杯子外觀印有鯨魚圖案，象徵環保與海洋保育；配合當時防疫需求，標榜抗菌率達99%以上。
2019年：卡幸福儲卡鋁盒
專屬一卡通（有儲值金）結合質感鋁製名片盒收納。
2018年：台灣美印象收納禮盒－皂到幸福
中鋼自產鋼材製作、外觀有台灣風景圖案的馬口鐵收納盒，放有與台鹽公司合作研發的兩款「金箔嫩膚皂」。
2017年：台灣黑熊半自動傘
首度發表印有台灣黑熊圖案的鋼骨二折半自動傘，被視為當年股東紀念品「神物」，吸引超長排隊人潮搶領；後續還追加產量，以滿足股民需求，再度打響名號。
2016年：中鋼鈦碗
使用高價值的純鈦材質製作，質量極輕、耐磨抗腐蝕且安全無毒的特性，被認為是奠定中鋼紀念品名聲的代表性作品。
2015年：膠原蛋白黃金皂禮盒
與台鹽生技合作，打造具膠原蛋白與滋潤保濕成分的黃金皂組，共有三種香味，實用兼具質感。
提醒民眾，想要搶入手今年中鋼股東會紀念品，記得要在最後買進日3月19日前開始準備；預計最快將於4月初，公布2026中鋼紀念品。
資料來源：中鋼公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
中鋼公司幾乎被股民視為「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」，每年發放的股東會紀念品「有領就賺到」，可說是「股東紀念品人氣王」一點也不為過。
綜觀大家所稱讚的優點，認為中鋼股東會紀念品，不只聚焦實用生活好物，還常常融入自家生產的抗菌不鏽鋼或鈦金屬，成為一大亮點， 吸引眾人目光。
據悉，中鋼紀念品約從2016年純鈦碗打響名號，2017年的台灣黑熊雨傘被視為「神物」，吸引超長排隊人潮搶領。近年則搭上戶外露營熱潮，推出休閒用品、搭配環保永續材質，更是大受歡迎。
近十年來口碑水漲船高的中鋼股東會紀念品，去年2025年發送的鈦製「輕巧冷水瓶」，網路炒價一度衝破千元。
2025年：鈦製「輕巧冷水瓶」
使用中鋼產製純鈦金屬，僅98克手感超輕巧，附上防漏矽膠圈與防撞保護套，主打環保永續。網路炒價一度衝破千元。
2024年：「砧（ㄓㄣ）心有您」多功能抗菌不鏽鋼砧板組
特製304抗菌不鏽鋼及食品級PP塑料、搭配傾斜式設計製成，清洗方便。
2023年：「傘Q（Thank you）」晴雨雙用傘
抗風耐雨、防潑水、抗UV的自動三折傘，傘骨採用中鋼生產鋼材，印有中鋼大樓及前鎮河畔風鈴花設計，取自「Thank you」諧音名稱，傳達對股東的感謝。當年引起大轟動，領取人潮眾多；製作量和發送量雙雙創下中鋼發送股東紀念品的歷史新高。
2022年：精緻鈦ONE戶外型環保餐具
採用輕巧耐用的純鈦金屬製作，具備抗菌特性、還結合純鈦湯匙與叉子，適合戶外露營使用。
適逢中鋼建廠50週年，結合超萌的台灣黑熊造型，療癒實用、又有收藏價值的工具組，被讚為當年最強紀念品之一。
2020年：鯨彩都繪抗菌鋼杯
採用與唐榮合作開發的特殊抗菌不鏽鋼材質，330ml杯子外觀印有鯨魚圖案，象徵環保與海洋保育；配合當時防疫需求，標榜抗菌率達99%以上。
2019年：卡幸福儲卡鋁盒
專屬一卡通（有儲值金）結合質感鋁製名片盒收納。
中鋼自產鋼材製作、外觀有台灣風景圖案的馬口鐵收納盒，放有與台鹽公司合作研發的兩款「金箔嫩膚皂」。
2017年：台灣黑熊半自動傘
首度發表印有台灣黑熊圖案的鋼骨二折半自動傘，被視為當年股東紀念品「神物」，吸引超長排隊人潮搶領；後續還追加產量，以滿足股民需求，再度打響名號。
2016年：中鋼鈦碗
使用高價值的純鈦材質製作，質量極輕、耐磨抗腐蝕且安全無毒的特性，被認為是奠定中鋼紀念品名聲的代表性作品。
2015年：膠原蛋白黃金皂禮盒
與台鹽生技合作，打造具膠原蛋白與滋潤保濕成分的黃金皂組，共有三種香味，實用兼具質感。
提醒民眾，想要搶入手今年中鋼股東會紀念品，記得要在最後買進日3月19日前開始準備；預計最快將於4月初，公布2026中鋼紀念品。
資料來源：中鋼公司