我是廣告 請繼續往下閱讀

現在全網瘋「養龍蝦」，開源AI智能體軟體OpenClaw正在中國掀起一場席捲全民的熱潮，甚至製造了「生態鏈」，有人透過幫忙安裝、升級系統等賺錢，對此，高盛集團對此現象表示，中國人擁抱AI的速度和熱情，實在令人嘆為觀止。AI助理工具OpenClaw近期在中國爆紅，可以藉助大模型調用多個AI工具，在電腦上執行任務，如自動收發郵件、自動交易功能等；因其品牌Logo為紅色龍蝦，因此使用戶也把使用過程叫做「養龍蝦」。不同於傳統LLM，如ChatGPT、Gemini等是透過一問一答的AI工具，OpenClaw更全能，使用者可以用LINE、WhatsApp等通訊軟體串接，就像跟同事溝通交代一樣，大大釋放人力。同時可以支援在本機使用，不限制在雲端。OpenClaw是開源免費框架，但實際運行時需要調用市面上的AI大模型，而使用這類模型通常會使用Token收費，任務越複雜費用越高，例如搜尋資料並生成2000字文件，就需要消耗約700萬Token，也被網友調侃說是「還沒賺錢就先給AI交伙食費」。對於中國全民「養龍下」熱潮，高盛集團亞洲股票銷售聯席主管Philip Sun最新指出，中國幾乎人人都在「養龍蝦」，中國人擁抱AI的速度和熱情，實在令人嘆為觀止。他表示，中國AI公司MiniMax創下了他的個人紀錄，從未見過一個IPO在兩個月內股價飆升740%，背後的驅動力與席卷中國的「養龍蝦」狂潮密不可分。Sun強調，這股熱情已滲透至普通投資者，他接觸的年輕投資者幾乎人手好幾隻「龍蝦」，一隻總結新聞、一隻分析投資情緒，甚至還有「監工龍蝦」負責監督其他AI工作。MiniMax今年1月以每股165港元掛牌，3月11日來到1220港元。同期，另一家AI公司智譜上市兩個月漲幅也達560%。