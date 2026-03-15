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全球金融市場將迎接「超級央行周」，包括美國、台灣、歐洲、日本等央行本周都將召開利率決策會議。不過，由於美伊開戰，中東衝突推升油價，市場擔憂通膨再起，預期多數央行可能維持利率不變，先觀察國際政經局勢發展，而台灣央行也將於周四3月19日召開今（2026）年首季理監事會議，預料政策利率也將連8凍，房市選擇性信用管制部分，短期鬆綁可能性也不高。根據《彭博社》報導，多國央行本周將評估美伊衝突對全球經濟的衝擊而相關決策涵蓋7大工業國（G7）全部成員，以及全球10個最活躍交易貨幣中的8個貨幣區，市場關注焦點集中在能源價格走升，是否再次推升通膨壓力。景順全球研究主管Benjamin Jones則分析，若油價每桶飆升50美元，可能帶動今年全球整體通膨上漲約1個百分點。儘管此通膨漲幅顯著，但還不至於造成災難性後果。若美伊衝突能迅速落幕，對通膨的實質影響將大幅減輕。在利率政策方面，預期各國央行將視此情況為暫時性的供給衝擊，但對於通膨預期的擔憂可能影響利率政策的走向。目前市場認為，美國聯準會今年還是有1至2碼的降息幅度，只是在油價維持高檔之下，通膨疑慮讓美國一時難以降息。至於歐洲央行，市場也普遍預期將維持存款利率不變，但能源價格上升已引發市場對未來升息的討論。日本銀行同樣可能維持利率不變，只是市場仍關注政策正常化進程，尤其近期日圓兌美元貶至2024年以來低點，日本央行是否釋出鷹派訊號有待觀察。台灣央行周四也將於召開今年首季理監事會議，市場也多認為，由於美伊開戰，中東緊張情勢推升油價，通膨問題恐怕也是央行關注焦點，預料央行可能會先觀察中東戰事發展及油價是否持續上漲，市場也都預期央行政策利率仍將按兵不動，視情勢發展，再評估貨幣政策是否需調整。