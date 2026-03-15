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▲高雄市政府勞工局舉辦115年度勞動女性紀念公園春祭活動，有「高中六號」渡輪事件家屬代表與會。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府秘書長郭添貴致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦115年度勞動女性紀念公園春祭活動，有「高中六號」渡輪事件家屬代表等與會人員，致上最誠摯而崇高的敬意。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於14日下午，在高雄市旗津區勞動女性紀念公園，舉辦115年度勞動女性紀念公園春祭活動，期深化社會對女性勞動者及「高中六號」渡輪事件歷史意義的記憶與關懷。高雄市政府勞工局115年度勞動女性紀念公園春祭活動，是由高雄市政府秘書長郭添貴與勞工局局長江健興共同主持，經濟部產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠、高雄市政府勞工局副局長皮忠謀、高雄市產業總工會理事長林順基、高雄市女性權益促進會監事蔡麗玲等人，以及「高中六號」渡輪事件家屬代表與會。高雄市政府秘書長郭添貴表示，今年勞動女性紀念公園春祭活動，除強化在地參與邀請中洲國小學童演出外，也關注身心障礙者參與公共文化活動的機會，邀請勞工局輔導的視障歌手呂湘婷獻唱，並由身心障礙創作者劉佩菁設計主視覺，透過音樂與藝術傳遞多元共融精神，深化社會對女性勞動者及「高中六號」渡輪事件歷史意義的記憶與關懷。勞動女性紀念公園春祭活動邀請在地中洲國小同學，以清亮直笛演奏《望春風》、《四季紅》，純淨樂音為典禮揭開序幕，並邀請視障歌手呂湘婷深情彈唱《我只在乎你》、《月亮代表我的心》等華語經典名曲，悠揚旋律隨海風輕拂流轉，在會場間迴盪，以音樂串聯不同世代的情感記憶，帶領現場民眾回望我國產業發展與經濟起飛的歷程，並向長年為台灣社會與家庭默默奉獻的女性勞動者，致上最誠摯而崇高的敬意。郭添貴指出，高雄市政府將持續落實勞工職業災害保險及保護法、職業安全衛生法，以及性別平等工作法等，督促企業改善勞動環境、強化職災協助機制，攜手打造安全友善的職場，以守護勞工身心健康與尊嚴。