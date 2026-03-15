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被暱稱為「養龍蝦」的AI助理工具OpenClaw近期在中國爆紅，不少網友都搶著用龍蝦處理電腦任務，但也傳出誤刪郵件、洩漏隱私的問題。對此，資安業者就指出OpenClaw很可能在電腦裡留下漏洞後門。OpenClaw是24小時在線的AI助理工具，能藉助大模型、調用多個AI工具，在電腦上執行任務。許多人在社群媒體分享，靠「龍蝦」自動收發郵件、社群帳號漲粉、在隔夜交易中自動完成資產交易並獲利等。除了被AI助理的功能吸引，許多人也都擔心錯過研究OpenClaw，會在AI時代被淘汰。但部署OpenClaw不像下載軟體那麼簡單，需要用戶具備基本程式設計、系統配置能力，搭建運行環境、接入AI大模型API等要求，因此「安裝龍蝦」也成為一門生意，二手交易平台閒魚上，部署OpenClaw的價格一度達到人民幣1萬元，近期則降到人民幣200至500元左右，還有工程師提供收費優化OpenClaw表現的服務。OpenClaw本身是開源免費框架，但實際運行時需要調用市面上的AI大模型，這些模型通常會使用Token收費，Token是AI處理文本的基本計量單位，任務越複雜費用越高，搜尋資料並生成2000字文件，就需要消耗約700萬Token，也被網友調侃說是「還沒賺錢就先給AI交伙食費」。但「龍蝦」也存在安全風險，運行OpenClaw需要電腦權限，讓它讀取本地文件，社群媒體、系統後台，有許多網友哀號被誤刪文件、誤刪郵件、帳單暴增、隱私洩漏等問題。對此，欣亞數位旗下的資安團隊欣盾資安警告「這等於交出了家門鑰匙」，其表示，開源工具或代安裝服務常隱藏著諸多看不見的腳本風險，且龍蝦最強的功能就是「模仿你的動作」，但也代表它能看見電腦螢幕上的一切資訊，萬一下載的版本被駭客動過手腳，曾輸入的網銀密碼、私訊或是公司機密，就都會被駭客看光光。此外，欣盾資安更指出OpenClaw在安裝時必須植入系統深處，並非「不喜歡就刪掉」的軟體，若沒有相關技術與知識，一般人根本刪不乾淨，會導致後續電腦開始變卡、變慢，甚至留下讓駭客隨時進出的後門。隨著資安問題浮現，中國上海已有商家在「小紅書」等平台推出「付費卸載」服務，號稱能遠端徹底清除殘留，單次收費199元（折合新台幣約924元）。更有業者看準商機，同時提供299元（折合新台幣約1389元）安裝與卸載服務，若有用戶「裝了又刪」，可能就要付498元（約新台幣2314元），引發網民熱議。