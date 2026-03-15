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台中市長盧秀燕近日展開訪美行程，並於紐約與媒體進行茶敘交流，對於外界將此行解讀為布局2028總統大位的重要一步，盧秀燕回應指出，近年來不少國家向她發出邀訪，而美國因與台中的互動密切，自然被納入此次出訪的重要行程；至於是否會在訪美期間談及台美或兩岸等敏感議題，她表示並未預先設限，只要是對國家有利、有助於為台灣發聲，她都會盡力表達立場。有媒體提到，過去包括李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文等歷任總統都曾造訪紐約，因此外界常將紐約視為「問鼎總統之路的重要一站」，並詢問盧秀燕是否也從中得到啟發？她則表示，在出訪前並未特別注意到這樣的說法，不過她強調，自己從政多年，曾擔任6屆立委，且長期在外交與國防委員會服務，與國際政界人士及友人建立不少關係，這些互動至今仍持續保持。盧秀燕進一步指出，來自各國的邀請其實相當多元，並不限於美國，只要時間允許，她都會盡可能安排出訪交流。而這次將美國列為重點，主要是因為當地友人邀請相當熱情，加上她在美國也有不少舊識，同時美國也是台中市的姊妹市，以及友好城市最多的國家之一，且台灣僑胞分布相當集中，因此在整體行程規畫中成為重要目的地。媒體也關心，此行將走訪洛杉磯與華盛頓等地，並與當地政界人士、學者及民間團體交流，是否可能被問及未來政治規畫，或對台美與兩岸關係的基本立場？對此，盧秀燕直言，自己不只是台中市長，更是中華民國的國民，只要是對國家有幫助的事情，她都願意盡一份心力。盧秀燕也補充，此行除了完成既定的交流任務外，也將與不少朋友見面，目前並沒有預設談話範圍。她強調，朋友互動最重要的是坦誠與尊重，至於會談及哪些議題仍需視實際情況而定，但只要是能替台灣與中華民國發聲、對國家帶來正面幫助的事，她都會全力以赴。