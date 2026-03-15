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新北市長選戰逐漸升溫，根據《美麗島電子報》3月民調顯示，原本一路領先的國民黨參選人李四川，近日支持度出現下滑情況，與民進黨候選人蘇巧慧的差距已縮小至誤差範圍內；該報董事長 吳子嘉警告，若藍營策略未作調整，雙方民調恐在4月出現「死亡交叉」。對此，知名主持人劉寶傑直言，國民黨主席鄭麗文恐成總統賴清德的「最大貴人」。劉寶傑近日在政論節目《寶傑點兵》中分析，國民黨近期內部路線爭議，可能正逐漸影響選情，鄭麗文上任後展現較為強硬的親中、反美立場，外界憂心這樣的政治姿態恐嚇跑中間選民，對2026選舉造成衝擊。劉寶傑表示，鄭麗文目前仍將阻擋軍購視為最高目標，即使部分藍營立委希望尋求與美國在台協會（AIT）折衷的空間，但黨內氛圍似乎難以鬆動，劉寶傑形容：「鄭麗文把油門踩死、把門鎖住，不讓任何人下車。」劉寶傑進一步指出，鄭麗文近期仍積極推動與習近平會面的構想，這樣的政治訊號在台灣社會引發不同解讀，也可能對選情產生「骨牌效應」。他認為，相關爭議已逐漸反映在新北市長選戰的支持度變化上。劉寶傑也提到，早期多項民調都顯示，只要由李四川代表國民黨出戰新北，勝算相當高。他以《美麗島電子報》1月民調為例，不論是三腳督、四強競逐，甚至在民眾黨主席黃國昌參選分票的情況下，李四川支持度仍能領先蘇巧慧接近10個百分點。然而，最新3月民調顯示，即便在藍白合作的情境下，李四川雖仍維持領先，但差距僅剩1.1個百分點。劉寶傑分析，若目前的政治氛圍持續發酵，不排除未來出現支持度「黃金交叉」的情況；他更直言，鄭麗文恐成為賴清德「最大貴人」，讓國民黨出現毀天滅地的大變化。此次民調由《美麗島電子報》委託畢肯市場研究公司執行，調查時間為2026年3月9日至11日，訪問設籍新北市且年滿20歲的民眾，採住宅電話隨機抽樣方式，共成功訪問1070人，在95%信賴水準下，抽樣誤差最大值為±3.0%。