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年底九合一選戰逼近，民進黨已經布局多縣市人選；相較之下，國民黨內部卻危機四伏，彰化縣「姊弟之爭」持續僵持，新竹縣立委徐欣瑩與副縣長陳見賢爭取提名，最終甚至演變為法院對簿公堂，而與民眾黨的合作，也仍懸而未決。對此，媒體人韋安示警，藍營已出現選舉危機，如果各縣市候選人不在6月底前完成「逃命潮」，恐怕一次丟掉6、7個執政縣市。「現在藍營最該緊張的，其實不是選民，而是國民黨各縣市準備參選的候選人。」韋安指出，如果真的想自救，必須在6月底之前完成「逃命潮」，盡快和中央與黨主席鄭麗文的負面形象切割，否則整體選情可能被一起拖下去。韋安進一步以《美麗島電子報》1月與3月的新北民調為例指出，兩次民調相隔不到50天，但數據卻出現驚人變化。政黨執政期待方面，1月民調顯示希望國民黨繼續執政的比例為34％，民進黨為31％；但到了3月，國民黨跌至28.8％，民進黨則升至35.1％，短短50天，藍營從領先3％變成落後6.3％，整體結構逆轉了9.3個百分點。韋安續指，候選人一對一民調同樣警訊明顯，1月藍白合作情境下，李四川以45.8％領先蘇巧慧36％，差距近10個百分點；但3月最新民調顯示，李四川39.1％、蘇巧慧38％，領先僅剩1.1個百分點，短短50天差距縮小了8.7個百分點。韋安提到，雖有人質疑民調準確性，甚至稱為「黑民調」，但《美麗島電子報》其實是國際媒體引用最廣的台灣民調，包括日本《共同社》與歐美《路透社》等，長期追蹤結果與最終選舉趨勢吻合度高。韋安警告，真正的問題不是民調是真是假，而是藍營能否及時自救、修正中央與黨主席負面包袱。此外，三大政黨主席好感度的差距，也顯示國民黨的壓力巨大，數據分別顯示賴清德42％、柯文哲26％、鄭麗文23％，鄭麗文支持度為三人最低。韋安提醒，如果國民黨中央與黨主席問題不在上半年解決，下半年選戰將難以挽回，藍營可能連原本執政的六都都保不住，甚至出現丟掉6、7個執政縣市的選舉挫敗。最後，韋安也再次呼籲各縣市候選人，若真的想自救，就必須在6月底之前做出政治判斷，迅速與中央負面包袱切割，回到地方政績與治理，形成一波「地方自救的逃命潮」，否則一旦政黨氛圍定型，再想扭轉將非常困難。