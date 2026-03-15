台灣的人氣遊樂園「六福村」是許多人童年的必去景點之一，然而近日有遊客前往六福村時發現，其中的熱門設施「大海怪」在週六時段座位竟相當空曠，就連外面的停車場也十分空蕩。貼文曝光後，引發上萬名台灣網友討論，也有人點出台灣遊樂園近年「吸引力盡失」的主要原因。
週末遊樂園超空曠免排隊！遊客一小時半玩完所有設施
一位遊客昨（14）日在Threads上發文提到，自己在週六到六福村遊玩，但在高人氣搭乘設施「大海怪」時發現現場人非常少，「17個座位竟然只有2名遊客搭乘，其餘幾乎都是空位」。
當事人補充：「我只花了約1個半小時，幾乎把樂園的遊樂設施全部玩完，甚至有些設施不用下來重排，直接再次啟動。」到了準備離開時，他更發現當時下午2點，停車場看起來卻空蕩蕩，讓人不禁感嘆「樂園真的經營得很辛苦」。
他也補充，小時候前往劍湖山世界時，當時尚未有「一票玩到底」的服務，許多設施都需要額外付費，因此在回程時隱約聽到父母說「樂園真的很貴」。如今成為父親後，也能理解遊樂園在營運與物價成本上的壓力，同時也希望台灣樂園至少在設備與環境上能持續用心更新。
貼文曝光後，也吸引數萬名網友按讚，許多旅客也點出台灣遊樂園目前面臨的4大問題，分別是「設施多年未更新、故障維修期長」、「占地廣大的樂園多位於郊區，與市區距離遠、交通時間長」、「樂園主題營造力較弱，缺乏明確故事或人氣IP」、「園區餐點與飲料價格偏高」。
六福村跌到第五名！2025遊樂園遊客人潮榜單出爐
事實上，根據觀光署公布的2025年觀光人潮統計數據，在台灣遊樂區景點排名部分，六福村主題遊樂園以97.7萬人次排名第五，完整榜單如下：
2025台灣遊樂園景點觀光人次排行（統計期間：1～12月）
第1名：義大遊樂世界（453.1萬人次）
第2名：麗寶樂園（413.8萬人次）
第3名：尚順育樂世界（304.9萬人次）
第4名：臺北市立兒童新樂園（167.2萬人次）
第5名：六福村主題遊樂園（97.7萬人次）
第6名：劍湖山世界（86.4萬人次）
第7名：九族文化村（57.8萬人次）
第8名：小人國主題樂園（53萬人次）
第9名：遠雄海洋公園（42.2萬人次）
第10名：小叮噹科學主題樂園（40.7萬人次）
第11名：雲仙樂園（18.3萬人次）
事實上，近年來台灣遊樂園票價逐步上漲，因此許多樂園吸引人潮的方式，也逐漸轉為祭出票價優惠以維持熱度。不過榜單前兩名的義大遊樂世界與麗寶樂園，則逐漸發展成類似複合式度假區的存在。兩地除了遊樂園外，周邊還有購物中心與飯店住宿設施，複合式度假區的吸引力，再加上交通相對便利，使得都於郊區的劍湖山、六福村與九族文化村的傳統三大天王「三六九」逐漸面臨競爭壓力。
其實六福村在2024年時，全年還吸引122萬人次排在全台樂園第四名，但到了2025年遊客人次跌百萬，名次跌到第5名。
反觀位於苗栗市區的室內樂園尚順育樂世界，以及有捷運可直達的臺北市立兒童新樂園，都因交通便利的優勢超車「三六九」，顯示交通時間也是許多遊客考量的重要因素之一。
資料來源：觀光署
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一位遊客昨（14）日在Threads上發文提到，自己在週六到六福村遊玩，但在高人氣搭乘設施「大海怪」時發現現場人非常少，「17個座位竟然只有2名遊客搭乘，其餘幾乎都是空位」。
當事人補充：「我只花了約1個半小時，幾乎把樂園的遊樂設施全部玩完，甚至有些設施不用下來重排，直接再次啟動。」到了準備離開時，他更發現當時下午2點，停車場看起來卻空蕩蕩，讓人不禁感嘆「樂園真的經營得很辛苦」。
貼文曝光後，也吸引數萬名網友按讚，許多旅客也點出台灣遊樂園目前面臨的4大問題，分別是「設施多年未更新、故障維修期長」、「占地廣大的樂園多位於郊區，與市區距離遠、交通時間長」、「樂園主題營造力較弱，缺乏明確故事或人氣IP」、「園區餐點與飲料價格偏高」。
六福村跌到第五名！2025遊樂園遊客人潮榜單出爐
事實上，根據觀光署公布的2025年觀光人潮統計數據，在台灣遊樂區景點排名部分，六福村主題遊樂園以97.7萬人次排名第五，完整榜單如下：
2025台灣遊樂園景點觀光人次排行（統計期間：1～12月）
第1名：義大遊樂世界（453.1萬人次）
第2名：麗寶樂園（413.8萬人次）
第3名：尚順育樂世界（304.9萬人次）
第4名：臺北市立兒童新樂園（167.2萬人次）
第5名：六福村主題遊樂園（97.7萬人次）
第6名：劍湖山世界（86.4萬人次）
第7名：九族文化村（57.8萬人次）
第8名：小人國主題樂園（53萬人次）
第9名：遠雄海洋公園（42.2萬人次）
第10名：小叮噹科學主題樂園（40.7萬人次）
第11名：雲仙樂園（18.3萬人次）
其實六福村在2024年時，全年還吸引122萬人次排在全台樂園第四名，但到了2025年遊客人次跌百萬，名次跌到第5名。
資料來源：觀光署