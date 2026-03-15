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柬埔寨政府正式對境內猖獗多年的網路詐騙產業祭出強硬手段。內閣13日通過一項專門打擊網路詐騙的法律草案，對詐騙園區首腦與組織犯罪者設定嚴厲刑罰，最重可判處終身監禁。柬埔寨當局同時宣示將在4月底前全面關閉境內詐騙園區，試圖扭轉柬埔寨長期被外界視為跨國電信詐騙基地的形象。外界普遍認為，此舉既是治安政策，也是面對國際壓力與區域合作需求下的重要政治訊號。柬埔寨資訊部長內佩德拉表示，該法案是在總理洪馬內主持的內閣會議中獲得批准，目的是徹底剷除境內的電信詐騙與相關犯罪網絡。他強調，柬埔寨政府正向國際社會傳遞明確訊息，柬埔寨不是犯罪分子的避風港，也不會成為跨國詐騙集團的天堂。法案接下來仍需提交國會審議，但政府已將打擊詐騙列為優先施政目標之一。根據草案內容，經營或管理網路詐騙園區的集團首腦，將面臨5年至10年監禁，並處以最高10億瑞爾罰款。如果案件涉及暴力行為、酷刑、非法拘禁、人口販運或強迫勞動等情節，刑期將提高至10年至20年，同時罰款上限增至20億瑞爾。若詐騙活動造成受害者死亡，主謀則可能被判15年至30年徒刑，甚至終身監禁。至於參與詐騙的低階成員，只要案件涉及有組織犯罪或大量受害者，同樣可能面臨5至10年的刑責。柬埔寨政府反網絡詐騙委員會高級部長柴西納裡透露，政府計畫在今年4月底前關閉所有詐騙園區。官方指出，自去年開始加強掃蕩後，執法人員已突擊多處可疑據點，並逮捕多名嫌疑人。部分園區被指控涉及跨國犯罪網絡，受害者遍布亞洲、歐美與澳洲，犯罪模式包括投資詐騙、假冒政府機構與假戀愛詐騙等。國際組織也持續對東南亞詐騙產業提出警告。聯合國毒品與犯罪問題辦公室指出，近年東南亞的電信詐騙產業已形成高度組織化的跨國犯罪鏈，涉及人口販運、洗錢與強迫勞動等問題。部分受害者被誘騙到詐騙園區工作後遭限制人身自由，被迫從事詐騙活動。相關犯罪網絡主要分布在柬埔寨、寮國與緬甸邊境地區，並與地下賭博、線上博弈及跨境資金流動緊密相連。就在柬埔寨宣布立法強化打擊之際，泰柬邊境的詐騙問題也再度引發關注。泰國軍方日前邀請媒體前往泰柬邊境參觀一處曾被占領的賭場與詐騙園區遺址，指稱該地曾被跨國詐騙集團用作基地。現場遺留大量詐騙工具，包括假冒澳洲、加拿大與印度執法機構的背景板、詐騙電話腳本，以及記錄全球目標電話號碼的資料，顯示詐騙行動具有高度國際化特徵。然而，柬埔寨政府對泰方說法提出反駁。內佩德拉指控泰國將「反詐騙行動」作為政治敘事工具，藉此為軍事行動辯護，甚至企圖合理化對柬埔寨領土的控制。他警告，將執法議題與地緣政治衝突混為一談，是對國際執法合作敘事的危險濫用。泰國方面則認為，柬埔寨應正視境內詐騙問題的規模，並與周邊國家建立更緊密合作機制，共同打擊跨境犯罪。泰國官員指出，詐騙集團的運作往往涉及多國人員、跨境資金流動與國際通信系統，因此單一國家的行動難以完全根除問題，區域合作與情報共享才是長期解決之道。柬埔寨此次推動重刑立法，除了回應國際社會長期批評，也反映洪馬內政府試圖在執政初期建立更強的治理形象。過去數年，柬埔寨曾多次被指是電信詐騙與人口販運的重要據點，相關案件不僅影響國際聲譽，也對旅遊與投資環境造成壓力。未來若能透過法律與執法雙管齊下，或將成為東南亞打擊跨國詐騙的重要觀察案例。