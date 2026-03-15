近年來各國機場安檢越來越嚴格，旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」近日在臉書分享入境觀察指出，最近韓國機場行李查驗似乎變得較為嚴格，不僅托運行李等待時間變長，同班機甚至出現多個行李箱被海關扣上「黃色大鎖」，提醒旅客出發前務必再檢查行李內容物，以免入境時增加不必要的麻煩。
網紅「不奇而遇 Steven & Sia」發文表示，年初就有陸續傳出，韓國入境後的行李查驗似乎變得比較嚴，他們2月回韓國的時候，其實還沒有什麼特別明顯的感覺，但前幾天有朋友從台灣飛回來，這次她入境時就明顯有感覺到。
不奇而遇 Steven & Sia指出，行李出來的時間，讓這名朋友感覺真的有變慢，也有變嚴，通常等個15到20分鐘左右就差不多，可是她那天，整整等了快35分鐘。朋友還說到，同一個班機的旅客中，她現場就看到至少有3個行李箱被上了海關的黃色大鎖，因為其行李算是比較前面就出來，不排除後面還有其他行李被上黃色大鎖，只是沒看到而已。
不奇而遇 Steven & Sia表示，最近大家飛韓國時，在行李內容物的攜帶上，要比以前更加小心，尤其是肉類、動植物相關製品、部分藥品、超過免稅額的物品，還有本來就不能帶到韓國的東西，盡量先確認清楚再出發。
另外他還提醒，如果行李真的被上海關的黃色鎖，先不用自己嚇自己，那不代表「一定違法了」，而是海關認為該行李箱需要進一步確認或申報。這時候最簡單的做法就是，拿到行李後，直接走紅色的申報通道，現場海關人員會再告訴你下一步怎麼處理。如果最後行李確認沒有問題，裡面也沒放置任何違禁品，通常就會正常放行。
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不奇而遇 Steven & Sia指出，行李出來的時間，讓這名朋友感覺真的有變慢，也有變嚴，通常等個15到20分鐘左右就差不多，可是她那天，整整等了快35分鐘。朋友還說到，同一個班機的旅客中，她現場就看到至少有3個行李箱被上了海關的黃色大鎖，因為其行李算是比較前面就出來，不排除後面還有其他行李被上黃色大鎖，只是沒看到而已。
不奇而遇 Steven & Sia表示，最近大家飛韓國時，在行李內容物的攜帶上，要比以前更加小心，尤其是肉類、動植物相關製品、部分藥品、超過免稅額的物品，還有本來就不能帶到韓國的東西，盡量先確認清楚再出發。
另外他還提醒，如果行李真的被上海關的黃色鎖，先不用自己嚇自己，那不代表「一定違法了」，而是海關認為該行李箱需要進一步確認或申報。這時候最簡單的做法就是，拿到行李後，直接走紅色的申報通道，現場海關人員會再告訴你下一步怎麼處理。如果最後行李確認沒有問題，裡面也沒放置任何違禁品，通常就會正常放行。