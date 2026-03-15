本周台灣將迎來二十四節氣中的「春分」，中央氣象署預報員張承傳表示，本周初期各地天氣回暖，西半部白天感受溫暖，但要注意日夜溫差，周四（3月19日）起受鋒面、東北季風影響，北台灣、東半部轉降雨機率提高，白天高溫略微下降。
好天氣一路到周三 日夜溫差大
張承傳指出，周一至周三（3月16日至3月18日）受東南風至偏南風影響，全台晴到多雲，僅花東有零星陣雨，不過夜晚及清晨輻射冷卻明顯，北部局部地區低溫只有10至14度，但白天回溫迅速，各地高溫可達24至28度，日夜溫差相當大。
周四鋒面、東北季風報到 北東轉濕涼
張承傳說明，周四鋒面逐漸接近，全台水氣增多，大台北、東半部有局部陣雨；周五、周六受東北季風影響，北台灣白天高溫下滑到23至24度，中南部仍可維持28至29度，西半部、金馬地區要注意起霧的情況，不限於清晨，民眾搭機或駕車往返需特別留意航班資訊與路況。
氣象署也補充，周五（3月20日）是節氣「春分」，當天太陽直射赤道，全球晝夜長度等長，過了春分後，北半球受熱將逐漸增多，整體氣候趨於轉暖。不過，春分當天適逢鋒面通過及東北季風增強，北部與東半部地區的降雨機率將提高，中南部則受影響較小，仍維持多雲到晴的天氣型態。
資料來源：中央氣象署
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張承傳指出，周一至周三（3月16日至3月18日）受東南風至偏南風影響，全台晴到多雲，僅花東有零星陣雨，不過夜晚及清晨輻射冷卻明顯，北部局部地區低溫只有10至14度，但白天回溫迅速，各地高溫可達24至28度，日夜溫差相當大。
張承傳說明，周四鋒面逐漸接近，全台水氣增多，大台北、東半部有局部陣雨；周五、周六受東北季風影響，北台灣白天高溫下滑到23至24度，中南部仍可維持28至29度，西半部、金馬地區要注意起霧的情況，不限於清晨，民眾搭機或駕車往返需特別留意航班資訊與路況。
氣象署也補充，周五（3月20日）是節氣「春分」，當天太陽直射赤道，全球晝夜長度等長，過了春分後，北半球受熱將逐漸增多，整體氣候趨於轉暖。不過，春分當天適逢鋒面通過及東北季風增強，北部與東半部地區的降雨機率將提高，中南部則受影響較小，仍維持多雲到晴的天氣型態。
資料來源：中央氣象署