我是廣告 請繼續往下閱讀

中東衝突持續升溫，全球能源市場出現劇烈波動，柬埔寨國內燃油市場也受到連鎖衝擊。當地政府證實，全國約6300座加油站中，已有接近2000座暫時關閉，引發社會關注是否有人趁油價上漲囤積燃料。柬埔寨商業部已展開調查，釐清停業原因，同時強調目前全國尚未出現燃料短缺，但不排除部分業者因預期油價上升而暫停銷售。柬埔寨商業部長詹妮莫（Cham Nimul）表示，政府已注意到全國多地加油站暫停營業的情況。根據官方統計，目前約有2000座加油站暫時關門，占全國加油站總數近三分之一。她指出，商業部同時也是制定零售燃油價格調整機制的跨部會小組成員之一，當局將逐一評估停業加油站的情況，以確定是否涉及市場投機或燃料庫存問題。詹妮莫表示，部分業者可能因預期油價將持續上漲，選擇暫停營業，等待價格上調後再出售燃油。若調查證實業者刻意囤油、不向民眾銷售，政府將依法祭出重罰，包括高額罰款甚至吊銷營業執照。不過她也強調，若停業原因確實是庫存耗盡，政府將協調燃油進口商加快補貨，以確保市場供應穩定。柬埔寨商業部發言人索維奇特（Penn Sovicheat）表示，相關單位正在調查這些加油站宣稱因燃油不足而暫停營業的說法。若業者被發現對停業原因作出虛假陳述，同樣可能面臨罰款或撤銷營業許可。他也呼籲民眾不要恐慌購買或囤積燃料，以免造成市場供需失衡。雖然市場出現關站情況，但政府強調目前尚未出現全國性燃料短缺。柬埔寨仍持續從新加坡、越南及馬來西亞等國進口燃料，整體供應鏈仍維持運作。當局指出，只要物流與進口渠道保持順暢，短期內國內燃料供應仍可維持穩定。柬埔寨能源市場對國際油價波動極為敏感，主要原因在於該國幾乎完全依賴進口燃料。世界銀行貿易資料顯示，柬埔寨石油產品長期主要來自區域鄰國，包括新加坡、越南及泰國等能源轉運中心。一旦國際油價上升或航運受到影響，國內零售市場很快就會出現價格與供應壓力。隨著美國與以色列對伊朗發動軍事行動，市場對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）能源運輸安全的憂慮升高。該海峽是全球最重要的石油運輸航道之一，全球約五分之一的石油貿易需經此通道，一旦航運受阻，國際油價通常會迅速攀升。在這種國際環境下，即使柬埔寨尚未真正出現燃料短缺，市場預期心理也可能造成供應壓力。一旦業者或民眾普遍預期油價會繼續上漲，就可能出現囤貨、延後出售或搶購等行為，進一步放大市場波動。目前柬埔寨政府正試圖穩定市場信心，一方面調查停業加油站是否涉及囤積燃料，另一方面也與進口商保持協調，確保燃料持續供應。未來若中東衝突持續升級並推高國際油價，像柬埔寨這類高度依賴能源進口的國家，恐將面臨更大的能源價格與供應壓力。