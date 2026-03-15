中國解放軍疑似用於偵查的「遙感（Yaogan）」人造衛星群，遭日媒披露，約10分鐘就掠過日本上空一次，在自衛隊與美軍基地上空高頻率繞行，日本政府已掌握衛星群動向，認為這是北京為了在台灣有事的情況下，掌握美日軍隊的動向。
日媒《讀賣新聞》利用美國太空軍衛星追蹤網站「Space-Track」的公開數據，在太空工程專家與民間公司協助下，分析中國「遙感（Yaogan）」衛星群的動態。在2025年12月確認的約160枚遙感衛星中，篩選出過去3年內有修正高度、被視為仍在運作中的80枚衛星納入分析。
透過電腦模擬立體軌道後發現，這些衛星主要集中在北緯35度到南緯35度之間區域運行，包含日本與台灣在內。分析結果顯示，多顆遙感衛星會接連飛越，使日本上空平均約每10分鐘就有一顆衛星經過。
進一步分析衛星通過地點，除了設有自衛隊與美軍基地的神奈川縣橫須賀市、長崎縣佐世保市、沖繩縣外，這些衛星也會通過台灣、南海，以及設有美軍基地的美國領土關島上空。
研究人員針對2025年12月底約一週時間的衛星軌道進行細緻分析，顯示美國海軍橫須賀基地周邊上空，平均每天有60顆衛星通過，甚至曾有一天在中午前後兩個小時內，就有9顆從上空飛過，其中4枚幾乎在同一時間通過。
報導稱，日本政府已經掌握相關衛星動向，研判中國可能是為了在「台灣有事」等情況下，掌握日美兩軍的動向，對此正加強警戒。
航空自衛隊前幹部指出，從衛星通過頻率來看，「日美的部隊部署狀況，可能幾乎隨時被中國方面掌握。」另一位前幹部則表示，中國正試圖建立追趕美國的監視能力。
「遙感」衛星，是中國自2006年起陸續發射的人工衛星系列，外界普遍認為包含光學偵察衛星與通訊情報（SIGINT）蒐集衛星，多數在低地球軌道運行。美國國會報告指出，距離約3萬6000公里的同步軌道上的遙感衛星性能，可能具有「識別汽車大小物體」的能力。
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透過電腦模擬立體軌道後發現，這些衛星主要集中在北緯35度到南緯35度之間區域運行，包含日本與台灣在內。分析結果顯示，多顆遙感衛星會接連飛越，使日本上空平均約每10分鐘就有一顆衛星經過。
進一步分析衛星通過地點，除了設有自衛隊與美軍基地的神奈川縣橫須賀市、長崎縣佐世保市、沖繩縣外，這些衛星也會通過台灣、南海，以及設有美軍基地的美國領土關島上空。
研究人員針對2025年12月底約一週時間的衛星軌道進行細緻分析，顯示美國海軍橫須賀基地周邊上空，平均每天有60顆衛星通過，甚至曾有一天在中午前後兩個小時內，就有9顆從上空飛過，其中4枚幾乎在同一時間通過。
報導稱，日本政府已經掌握相關衛星動向，研判中國可能是為了在「台灣有事」等情況下，掌握日美兩軍的動向，對此正加強警戒。
航空自衛隊前幹部指出，從衛星通過頻率來看，「日美的部隊部署狀況，可能幾乎隨時被中國方面掌握。」另一位前幹部則表示，中國正試圖建立追趕美國的監視能力。
「遙感」衛星，是中國自2006年起陸續發射的人工衛星系列，外界普遍認為包含光學偵察衛星與通訊情報（SIGINT）蒐集衛星，多數在低地球軌道運行。美國國會報告指出，距離約3萬6000公里的同步軌道上的遙感衛星性能，可能具有「識別汽車大小物體」的能力。