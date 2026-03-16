中央氣象署表示，本周初期各地天氣回暖，西半部白天感受溫暖，但要注意日夜溫差，周四（3月19日）起受鋒面、東北季風影響，北台灣、東半部轉降雨機率提高，白天高溫略微下降。
今天天氣：早晚溫差大 全台晴到多雲
3月16日今天的天氣，氣象署指出，各地晴到多雲，環境風場為偏東風，迎風面水氣略增，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨；輻射冷卻影響，清晨新竹及苗栗天氣仍冷，低溫約11到13度，尤其苗栗有局部10度以下低溫發生的機率。
桃園以北、東半部、台中以南低溫16到18度，白天各地仍較為舒適、溫暖，東北部及東部高溫22、23度，其他地區23至26度，西半部日夜溫差大，請適時調整穿著。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、雲嘉、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部、高屏
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：氣溫再回暖 南部上看30度
3月17日明天的天氣，氣象署說明，各地早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差，各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部、恆春半島有零星短暫陣雨。低溫預測中部以北、宜蘭14至17度，南部、花東18至19度，白天高溫台灣各地25至29度，南部上看30度。
一周天氣：周四鋒面抵台 周末東北季風
氣象署提醒，周四鋒面逐漸接近，全台水氣增多，大台北、東半部有局部陣雨；周五、周六受東北季風影響，北台灣白天高溫下滑到23至24度，中南部仍可維持28至29度，西半部、金馬地區要注意起霧的情況，不限於清晨，民眾搭機或駕車往返需特別留意航班資訊與路況。
氣象署也補充，周五（3月20日）是節氣「春分」，當天太陽直射赤道，全球晝夜長度等長，過了春分後，北半球受熱將逐漸增多，整體氣候趨於轉暖。不過，春分當天適逢鋒面通過及東北季風增強，北部與東半部地區的降雨機率將提高，中南部則受影響較小，仍維持多雲到晴的天氣型態。
資料來源：中央氣象署、環境部
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3月16日今天的天氣，氣象署指出，各地晴到多雲，環境風場為偏東風，迎風面水氣略增，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨；輻射冷卻影響，清晨新竹及苗栗天氣仍冷，低溫約11到13度，尤其苗栗有局部10度以下低溫發生的機率。
桃園以北、東半部、台中以南低溫16到18度，白天各地仍較為舒適、溫暖，東北部及東部高溫22、23度，其他地區23至26度，西半部日夜溫差大，請適時調整穿著。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、雲嘉、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部、高屏
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：氣溫再回暖 南部上看30度
3月17日明天的天氣，氣象署說明，各地早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差，各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部、恆春半島有零星短暫陣雨。低溫預測中部以北、宜蘭14至17度，南部、花東18至19度，白天高溫台灣各地25至29度，南部上看30度。
氣象署提醒，周四鋒面逐漸接近，全台水氣增多，大台北、東半部有局部陣雨；周五、周六受東北季風影響，北台灣白天高溫下滑到23至24度，中南部仍可維持28至29度，西半部、金馬地區要注意起霧的情況，不限於清晨，民眾搭機或駕車往返需特別留意航班資訊與路況。
氣象署也補充，周五（3月20日）是節氣「春分」，當天太陽直射赤道，全球晝夜長度等長，過了春分後，北半球受熱將逐漸增多，整體氣候趨於轉暖。不過，春分當天適逢鋒面通過及東北季風增強，北部與東半部地區的降雨機率將提高，中南部則受影響較小，仍維持多雲到晴的天氣型態。