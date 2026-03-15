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伊朗報復打擊正在繼續，美國在以色列境內的一棟外交官建物，遭伊朗飛彈碎片擊中，傷亡不明。此前，美國駐伊拉克大使館也遭伊朗攻擊擊中，現場爆出濃煙。據CNN報導，以色列第12新聞頻道報導，一枚伊朗彈道飛彈的碎片，損壞了美國駐以色列領事館一棟外交官居住的建築物。該以媒也發布一張，疑似停車場天花板受損的畫面。不過以媒並沒有說明該受損建築物的位置，美國駐以色列大使館位於耶路撒冷，特拉維夫也曾設有一處重要的分支機構，一度作為大使館使用。此前，位於伊拉克巴格達的美國駐伊拉克大使館14日遇襲，停機坪被無人機襲擊，現場爆出濃煙。美國大使館建議美國公民立即離開伊拉克，並指出與伊朗結盟的恐怖主義民兵組織，多次襲擊位於巴格達市中心的國際綠區（International Zone）、艾比爾國際機場（Erbil International Airport）與當地總領事館周邊。