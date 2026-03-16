火車通勤族要多注意了！台鐵公司今（16）日將正式實施全新的「遺失物處理新制」，影響最大的就是手機、平板、筆電等3C產品不再受理迴送至指定車站，未來失主若遺失相關物品，須自行前往拾獲地的保管站認領。
台鐵統計指出，台鐵每年拾獲的遺失物約在7.3萬件至9萬件之間，其中最常見的遺失物品包括隨身行李、水壺、雨傘、證件及電子票證。過去因便民考量，車站人員彈性處理，但常出現「找到物品卻聯絡不到失主」的情況，因此推出新的管理措施。
台鐵不幫忙迴送3C產品了！弄丟手機要多跑一趟
新制當中，手機、平板、筆電等3C產品不再受理迴送，這是影響最大的一項調整，過去在火車上遺失物品可以付費申請由台鐵「迴送」至住家附近的車站領取，但新制規定為了減少運送過程的損壞風險，包含3C產品在內的特定物品將不再受理運送。
台鐵不受理迴送的物品：
手機、平板、筆電、相機、行動電源等 3C 產品。
長度超過 150 公分、總和超過 220 公分或重量超過 10 公斤的大型物品。
冷藏、冷凍食品、生鮮與植物。
領取方式：以上物品失主必須親自、或委託親友前往「保管站」領取，不再提供車站間的代運服務。親自認領請攜帶身分證明文件，委託親友代領也要出示「自身身分證件」以及「失主簽署的委託書」。
一般物品迴送也要趕快拿！逾期加收保管費
台鐵表示，民眾認領遺失物時，須自行前往保管站領取，若需要由車站協助「迴送」至指定車站，將收取託運手續費50元，失主再依台鐵指定時間前往認領。此外，遺失物送達指定車站後，提供2天免費保管，若超過時間未領取，將酌收保管費45元。
不會被當成失物的物品一次看！直接清理、當天丟棄
台鐵也補充，針對容易造成車站衛生或安全問題的物品，將採取即時處理：
易腐敗物：如生鮮或有異味的食品，若失主無法在「當天」領取，台鐵將於營運結束後直接丟棄。
明顯垃圾：直接清理，不再占用倉儲空間。
而針對危險品與違禁品，疑似具備爆炸、自燃風險的物品（如毀損的行動電源、違禁品）將不登錄，並直接通報警方處理。
資料來源：台鐵公司
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新制當中，手機、平板、筆電等3C產品不再受理迴送，這是影響最大的一項調整，過去在火車上遺失物品可以付費申請由台鐵「迴送」至住家附近的車站領取，但新制規定為了減少運送過程的損壞風險，包含3C產品在內的特定物品將不再受理運送。
台鐵不受理迴送的物品：
手機、平板、筆電、相機、行動電源等 3C 產品。
長度超過 150 公分、總和超過 220 公分或重量超過 10 公斤的大型物品。
冷藏、冷凍食品、生鮮與植物。
領取方式：以上物品失主必須親自、或委託親友前往「保管站」領取，不再提供車站間的代運服務。親自認領請攜帶身分證明文件，委託親友代領也要出示「自身身分證件」以及「失主簽署的委託書」。
台鐵表示，民眾認領遺失物時，須自行前往保管站領取，若需要由車站協助「迴送」至指定車站，將收取託運手續費50元，失主再依台鐵指定時間前往認領。此外，遺失物送達指定車站後，提供2天免費保管，若超過時間未領取，將酌收保管費45元。
不會被當成失物的物品一次看！直接清理、當天丟棄
台鐵也補充，針對容易造成車站衛生或安全問題的物品，將採取即時處理：
易腐敗物：如生鮮或有異味的食品，若失主無法在「當天」領取，台鐵將於營運結束後直接丟棄。
明顯垃圾：直接清理，不再占用倉儲空間。
而針對危險品與違禁品，疑似具備爆炸、自燃風險的物品（如毀損的行動電源、違禁品）將不登錄，並直接通報警方處理。
資料來源：台鐵公司