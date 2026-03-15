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▲VIVIZ在台上大秀中文跟台語，跟粉絲們互動。（圖／銀河IG@rlo.ldl）

2026高雄櫻花季從13日開始在高雄夢時代前廣場登場，今（15）日晚間進行最後一場，精采表演依然吸引大批粉絲到場狂歡。其中，韓國女團VIVIZ擔任倒數第二組的表演嘉賓，3位成員信飛、銀河與嚴智也換上性感黑色系短裙開唱，讓氣氛直接嗨到最高點。除了表演外，成員們也練習了中文與台語和粉絲打招呼，信飛還透露開唱前去逛便利商店，狂問粉絲有沒有推薦的台灣美食。VIVIZ成員信飛、銀河與嚴智為了今晚的演出，早在昨日就搶先登台，還把握時間體驗台灣在地文化。嚴智透露自己首次品嚐了台灣特有水果「釋迦」，並對會場對面夢時代的摩天輪與購物中心充滿好奇，惋惜沒時間去觀光。信飛則透露自己出國必逛便利商店，這次不僅特地去尋找酸辣湯，還熱情向歌迷求推薦在地美食情報，「請大家推薦給我們台灣這邊的美食」，並開心預告表演結束後要去大吃火鍋，展現出俏皮的吃貨本色。VIVIZ今晚穿著黑色系短裙裝扮，以誘惑力十足的〈Shhh!〉與〈Cliché〉火辣開場，3人在台上勁歌熱舞、狂搖電臀，隨後還接連獻唱〈PULL UP〉、〈BOP BOP!〉及〈MANIAC〉等多首夯曲，讓現場氣氛嗨到最高點。不只有精采演出，VIVIZ也展現超強親和力，不斷用中文及台語向台下粉絲打招呼，銀河還用中文大讚高雄可愛，用台語說「揪勾追（很可愛）」 、「哇哀哩（我愛你）」等，讓全場粉絲瞬間融化，也大讚她們的用心。今晚的高雄櫻花季除了有VIVIZ外， SUPER JUNIOR-D&E（東海、銀赫）擔任壓軸，還有日本歌手ALI，以及台灣實力歌手許富凱、戴愛玲、琟娜Verna、瑋瑋黃挺瑋、DJ Swallow妖嬌+DJ AQUA等人。據悉本次櫻花季單日進場人數就逼近3萬人，一舉刷新歷屆首日人潮紀錄。第一天與第二天的陣容同樣強大，首日迎來BOYNEXTDOOR、WENDY、孫淑媚、陳華、Sabrina胡恂舞、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）、DJ Swallow妖嬌+DJ AQUA；第二天則有HIGHLIGHT、李泳知、卓文萱、梁舒涵、丁噹、Karencici、Ariel蔡佩軒、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏），多位大咖藝人跟粉絲一連嗨了3天。